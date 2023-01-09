" 16 " دقيقة وقت بدل ضائع في مباراة بدوري غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

شهدت مباراة فريقي غزة الرياضي واتحاد بيت حانون، في الجولة 14 من بطولة الدوري الممتاز في قطاع غزة، احتساب الحكم 16 دقيقة وقت بدل ضائع، على مدار شوطي اللقاء.

واحتسب الحكم الدولي محمد أبو شهلا، في الشوط الأول 8 دقائق كوقت بدل ضائع، وفي الشوط الثاني اضطر لاحتساب مثلها أيضاً، بسبب كثرة توقف اللقاء لأسباب مختلفة.

وأشهر الحكم أبو شهلا 10 بطاقات ملونة، منها 4 صفراء لفريق بيت حانون، ومثلها لفريق غزة الرياضي، بينما تم منح البطاقة الحمراء لمدرب حراس مرمى غزة الرياضي إياد دويمة، وكذلك لمحرز أبو عودة المدرب المساعد لفريق اتحاد بيت حانون.

وانتهت المباراة بفوز فريق نادي غزة الرياضي، بأربعة أهداف مقابل هدفين، بعدما كان متأخراً بهدفين لهدف في الشوط الأول.