"بن غفير" يوعز بمنع رفع العلم الفلسطيني

أصدر مفتش عام شرطة الاحتلال الإسرائيلي "كوابي شفتاي" تعليمات لقادة الشرطة بضرورة البدء بتطبيق قرار حظر رفع العلم الفلسطيني في الداخل الفلسطيني المحتل عام 48.

وذكرت صحيفة "هآرتس" العبرية أن وزير أمن الاحتلال القومي "ايتمار بن غفير" طلب من "شفتاي" البدء بتطبيق قرار حظر رفع العلم الفلسطيني، وذلك رداً على رفع الأعلام في حفل استقبال الأسير كريم يونس في منطقة وادي عارة قبل أيام.

ومنذ العام 2014 تقوم شرطة الاحتلال بتطبيق هذا القرار فقط في حالات وجود اعتقاد كبير بأن التظاهرات ستتسبب بالأضرار بالسلامة العامة.

وعلى صعيد متصل، التقى "بن غفير" مع "شفتاي"، وذلك ليستمع منه لتفسيرات حول عجز شرطة الاحتلال عن منع مظاهر الفرح لدى الإفراج عن الأسير يونس، حيث قدم "شفتاي" عدة تفسيرات لم تلق استحساناً من "بن غفير" ومنها أن الحفل أقيم في حي خاص وليس في شارع عام.

وشدد "بن غفير" أمام "شفتاي" على ضرورة الاستعداد لمنع أي مظاهر احتفالية خلال الافراج عن ابن عم الأسير يونس بعد أيام.

المصدر / فلسطين أون لاين