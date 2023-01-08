محرز يقود السيتي لاكتساح تشيلسي برباعية في كأس إنجلترا

جدّد مانشستر سيتي فوزه على تشيلسي واكتسحه برباعية نظيفة الأحد، بينها ثنائية للجزائري رياض محرز، على ملعب الاتحاد، ليعبر إلى الدور الرابع من كأس إنكلترا لكرة القدم.

وتناوب على تسجيل الأهداف محرز من ضربة حرة رائعة (23)، الأرجنتيني خوليان ألفاريس من ركلة جزاء (30)، فيل فودن (38) قبل أن يختتم الجزائري المهرجان بركلة جزاء (85).

وأسقط سيتي مضيفه تشيلسي في معقله في لندن 1-0 الخميس الماضي بهدف محرز ضمن منافسات المرحلة التاسعة عشر من الدوري، ملحقًا به الهزيمة السادسة في البرميرليغ هذا الموسم، علمًا أنه أخرجه أيضًا في وقت سابق من الموسم من الدور الثالث لكأس الرابطة.

ويعاني فريق المدرب غراهام بوتر هذا الموسم، إذ يحتل المركز العاشر على بُعد 10 نقاط من أول المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا.

واكتفى تشيلسي بفوز واحد في أربع مباريات في جميع المسابقات منذ استئناف المنافسات بعد مونديال قطر، كان على بورنموث في الدوري في أواخر العام الفائت.

من جهته، حقق سيتي فوزه الرابع في خمس مباريات في جميع المسابقات، إذ تعثر مرة واحدة خلال التعادل مع إيفرتون في الدوري.

وبعد أن أقصى ليفربول من الدور الرابع لكأس الرابطة (3-2)، يستعد لمواجهة مضيفه ساوثهامبتون الأربعاء في ربع النهائي، قبل أن يحل على غريمه وجاره يونايتد في ديربي مانشستر السبت المقبل في الدوري، علمًا أنّ أربع نقاط تفصل بين صاحبي المركز الثاني والرابع.

وهَيمن السيتي، بغياب هدافه النروجي إرلينغ هالاند وصانع الألعاب البلجيكي كيفن دي بروين، على الشوط الأول وتحصَّل محرز بنفسه على ركلة حرة على الجهة اليمنى خارج المنطقة إثر عرقلة من لويس هول، ترجمها رائعة بيسراه في أعلى الزاوية اليسرى لمرمى الحارس الإسباني كيبا أريسابالاغا (23).

وتسبب الألماني كاي هافيرتس بركلة جزاء إثر لمسة يد انبرى لها ألفاريس وسددها إلى يمين أريسابالاغا الذي كان قريبًا من التصدي لها (30).

وأحرز فودن الثالث لأصحاب الأرض بهدف جماعي رائع بعد تبادل مميز للكرة بين اللاعبين وصلت على إثره إلى محرز على الجهة اليمنى، ومنه إلى كايل ووكر الآتي من الخلف، تابعها عرضية إلى فودين وسط المنطقة أسكنها الشباك (38).

وسجل محرز الهدف الرابع لفريق المدرب الإسباني بيب غوارديولا من ركلة جزاء تحصَّل عليها فودين إثر عرقلة من المدافع السنغالي خاليدو كوليبالي (85).

وتأهل أيضًا الأحد الى الدور الرابع ستيفينيدج الذي فاجأ أستون فيلا بهدفين متأخرين (2-1) ودربي كاونتي وستوك سيتي وبلاكبيرن روفرز ووولسول.

المصدر / وكالات