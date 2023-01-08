أول تعليق من وكيل أعمال رويس على عرض نادي النصر

أفادت تقارير صحفية بأن إدارة النصر السعودي تستهدف التعاقد مع النجم الألماني لنادي بوروسيا دورتموند، ماركو رويس؛ من أجل تعزيز صفوفها واستقطاب نجوم جدد بعد نجاحها في التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو قبل أيام قليلة في صفقة خيالية.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن النصر يريد استغلال قرب نهاية عقد رويس؛ من أجل التعاقد معه وقطع الطريق أمام الأندية الراغبة في ضمه، على غرار بعض الأندية الإنجليزية التي تراقبه، قبل أن يشير التقرير إلى أن وكيل أعمال الألماني اعتبر اهتمام النصر بموكله بالأمر "العادي" كونه في نهاية عقده مع دورتموند.

ونقلت وسائل إعلام عديدة تصريحا لديرك ليفل، وكيل أعمال رويس، الذي قال: "من الطبيعي أن تهتم عدة أندية بلاعب بحجم رويس؛ لأنه في نهاية عقده مع دورتموند"، وتابع: "رويس يدرك جيدا أهميته بالنسبة إلى بوروسيا دورتموند، لكنه يريد مواصلة مشواره الكروي، لهذا من الطبيعي أن يبحث عن سبيل آخر".

من جهة أخرى، تبحث إدارة دورتموند عن حل مع قائد فريها؛ لتجديد عقده الذي ينتهي مع نهاية الموسم الحالي، لكن اهتمام النصر بخدمات اللاعب قد يجعله يرفض التجديد، من أجل بدء مغامرة جديدة في الدوري السعودي إلى جانب رونالدو.

ويحمل رويس (33 عاما) قميص دورتموند منذ عام 2012 حين انضم إليه من بوروسيا مونشنغلادباخ، ولعب مع الفريق الأصفر 368 مباراة في جميع المسابقات سجل خلالها 156 هدفا، في مسيرة متذبذبة؛ بسبب تعرضه لإصابات عديدة حرمته من المشاركة في أكبر الأحداث الكروية، مثل كأس العالم قطر 2022.

المصدر / وكالات