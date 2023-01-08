رد غوارديولا على عرض تدريب منتخب البرازيل

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الأحد، عن موقف الإسباني بيب غوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، من تدريب منتخب البرازيل في الفترة المقبلة.

وأعلن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم انفصاله عن المدرب تيتي، بعد الخروج من الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم 2022، والتي أُقيمت مؤخرًا في دولة قطر، وتوج بلقبها منتخب الأرجنتين.

وذكرت صحيفة "الديلي ميل" البريطانية أن اللاعب البرازيلي رونالدو الملقب بـ"الظاهرة" تواصل مع وكيل غوارديولا، لمعرفة مدى رغبته في تدريب منتخب السامبا.

وأكدت الصحيفة أن غوارديولا يرفض فكرة تدريب منتخب البرازيل، مع أنه صرح في وقتٍ سابق رغبته في خوض تجربة تدريب أحد المنتخبات.

ويواجه غوارديولا عقبة في نادي مانشستر سيتي؛ إذ إنّه لم يتوج معهم بلقب دوري أبطال أوروبا، رغم أنه يقضي عامه السابع في قيادة الفريق، وهي أطول مسيرة له في تدريب أي نادي؛ إذ درب برشلونة الإسباني 4 سنوات، ودرب بايرن ميونيخ الألماني 3 مرات. وكان آخر مدرب درب البرازيل من جنسية غير برازيلية هو البرتغالي غوريكا، الذي دربهم في مباراتين عام 1944، ومنذ ذلك الوقت يدرب البرازيل مدرب محلي.

المصدر / وكالات