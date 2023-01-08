الاحتلال يقرر مصادرة 139 مليون شيكل من سلطة رام الله

وقع وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، المتطرف بتسلئيل سموتريتش، مساء اليوم، الأحد، أمرًا بمصادرة 139 مليون شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية (أموال المقاصة).

وأعلن سموتريتش أنّ القرار يقضي بمصادرة 138.8 مليون شيكل من عائدات الضرائب التي يجبيها الاحتلال نيابة عن (السلطة الفلسطينية).

وذكر أنّ القرار يأتي في أعقاب الحكم الصادر عن محكمة الاحتلال المركزية، الذي يدّعي أنّ (السلطة الفلسطينية) "تتحمل مسؤولية بعض الأحداث الإرهابية".

وقال سموتريتش، خلال مؤتمر صحافي عقده مساء اليوم:"أشكر رئيس الحكومة وأعضاء الكابينيت الذين دعموا وقبلوا اقتراحي باقتطاع الأموال من (السلطة الفلسطينية)، كما أشكر منظمة ‘شورات هدين‘ التي خاضت معركة قانونية لتعويض عائلات القتلى (الإسرائيليين في عمليات فلسطينية)".

وفي رده على سؤال حول ما إذا كان يخشى أن تؤدي مثل هذه الخطوات إلى انهيار (السلطة الفلسطينية) في ظل الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها، قال: "بقدر ما تشجع (السلطة الفلسطينية) الإرهاب وهي عدو، فليس لدي مصلحة في استمرار وجودها".

وهذه ليست المرة الأولى التي تصادر بها سلطات الاحتلال مبلغًا من عائدات الضرائب الفلسطينية، لتقديمها كـ"تعويضات" لعائلات قتلى ومصابين إسرائيليين في عمليات فلسطينية، طالبت بتعويض من السلطة من خلال الحكومة الإسرائيلية، عبر الاقتطاع من أموال المقاصة، قيمة تعادل ما تدفعه (السلطة الفلسطينية) كمستحقات شهرية للأسرى وعائلات الشهداء والجرحى.

وزعم سموتريتش أنّ هذه الخطوة "رادعة" للعائلات الفلسطينية التي تنضم لمقاومة الاحتلال، وادّعى أنها قد تدفع "أقل عدد ممكن من العائلات إلى دائرة الإرهاب"، على حد تعبيره، وزعم أنه "يعدل غبنًا تاريخيًّا"، وقال: "ليس هناك عدالة أعظم من الاقتطاع من أموال السلطة وتحويلها إلى عائلات الضحايا".

وكانت اللجنة الوزارية الإسرائيلية المصغرة للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت)، قد صادقت يوم الخميس الماضي، على فرض عقوبات على السلطة الفلسطينية، بزعم الرد على توجه الأخيرة إلى محكمة العدل الدولية، الأسبوع الماضي، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس (الحكومة الإسرائيلية)، بنيامين نتنياهو، الجمعة الماضي.

وألغى وزير (الأمن الإسرائيلي) أيضًا تصاريح دخول ثلاثة مسؤولين في السلطة الفلسطينية إلى أراضي الـ48، وذلك في أعقاب لقائهم بالأسير المحرر كريم يونس في بلدة عارة بمنطقة المثلث الشمالي.

وشمل قرار (الكابينيت الإسرائيلي) "تحويل قرابة 139 مليون شيكل من أموال (السلطة الفلسطينية) إلى المستهدفين من الإرهاب، من أجل تطبيق قرار الحكم في ملف ’ليتباك’، الذي يعوض عائلات (ضحايا الإرهاب) الذين قُتلوا في عمليات فلسطينية".

المصدر / فلسطين أون لاين/وكالات