"هيئة إسناد الداخل" تدين الاعتداء على أيمن عودة

أدانت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا بالداخل المحتل، الاعتداء الجسدي الذي تعرض له رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أيمن عودة.

وقالت الهيئة في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن "هذا الاعتداء يعكس التوجه العدواني والعنصري للحكومة الكاهنية الجديدة ومنهجها الفاشي ضد شعبنا وقياداته الوطنية" .

وتعرض عودة للاعتداء من قبل مستوطنين بعد انتهاء كلمته أمام مظاهرة في (تل أبيب) احتجاجا علي تشكيل حكومة اليمين الفاشية وتنديدا بسياستها العدوانية والعنصرية تجاه شعبنا وقضيته الوطنية العادلة .

المصدر / فلسطين أون لاين