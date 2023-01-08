فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تفاصييل حل عدة خلافـات مالية في شمال غزة

زعيم المعارضة البريطانية: القطاع الصحي يمر "بأسوأ أزمة"

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في رمانة غرب جنين

"هيئة إسناد الداخل" تدين الاعتداء على أيمن عودة

الكشف عن تطورات خطيرة في صحة فتحي خازم

الأسرى يتجهزون للتصعيد ضد إجراءات الاحتلال بحقهم

العواودة: الأسرى بقيودهم أقوى من بطش بن غفير وحكومته المتطرفة

والد مصعب اشتية: لا يوجد متابعة لحالته الصحية في سجون السلطة

مؤرخ أميركي: الحرب الباردة الثانية قد تصبح الحرب العالمية الثالثة في 2023

الناشطة البرغوثي تدعو للتواجد الدائم في الأقصى وإفشال مخططات الاحتلال

"هيئة إسناد الداخل" تدين الاعتداء على أيمن عودة

08 يناير 2023 . الساعة 19:40 بتوقيت القدس
...

أدانت الهيئة الوطنية لدعم وإسناد شعبنا بالداخل المحتل، الاعتداء الجسدي الذي تعرض له رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة أيمن عودة.

وقالت الهيئة في تصريح صحفي اليوم الأحد، إن "هذا الاعتداء يعكس التوجه العدواني والعنصري للحكومة الكاهنية الجديدة ومنهجها الفاشي ضد شعبنا وقياداته الوطنية" .

وتعرض عودة للاعتداء من قبل مستوطنين بعد انتهاء كلمته أمام مظاهرة في (تل أبيب) احتجاجا علي تشكيل حكومة اليمين الفاشية وتنديدا بسياستها العدوانية والعنصرية تجاه شعبنا وقضيته الوطنية العادلة .

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#أيمن عودة #هيئة دعم الداخل المحتل

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة