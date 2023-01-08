مقاومون يطلقون النار صوب مركبة مستوطن قرب نابلس

أطلق مقاومون النار على مركبة مستوطن جنوب نابلس، في حين ألقى الشباب الثائر قنبلة محلية الصنع على حاجز للاحتلال شمال جنين.

وفي التفاصيل، أفادت مصادر محلية، أنّ مقاومين أطلقوا النار صوب مركبة مستوطن كانت تسير قرب مستوطنة حفات جلعاد الواقعة جنوب نابلس.

وأشارت المصادر إلى وقوع أضرار في المركبة، دون إعطاء مزيد من التفاصيل عن مصير المستوطن.

وفي جنين، ألقى الشباب الثائر قنبلة محلية الصنع "كوع متفجر" صوب حاجز الجلمة الاحتلالي شمال شرقي المدينة.

يُذكر أنّ المقاومين والشباب الثائر يستهدفون منذ مدة طويلة قوات الاحتلال في حاجز الجلمة.

المصدر / فلسطين أون لاين