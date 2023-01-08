شقيق المناضل خازم: "أبو رعد" في وضع صحي حرج وننتظر تحويله للأردن

أعلن أمين خازم، أنّ شقيقه المناضل فتحي (أبو رعد) يرقد في مركز طبي برام الله في وضع صحي حرج جدًّا، لافتًا إلى "عجز الطب عن علاجه".

وقال أمين في تصريح عبر صفحته في الفيس بوك": شقيقي أبو رعد في حالة صحية حرجة، وهو الآن موجود في مركز طبي برام الله، والطب عجز عن علاجه".

وأكد أنهم تلقوا وعودًا بنقل أبو رعد إلى مستشفيات الأردن.

وحمَّل أمين الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تدهور صحة شقيقه.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت مصادر عائلية عن تدهور طرأ على صحة والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن خازم، المناضل فتحي خازم.

وأوضحت المصادر أنه تم نقل خازم إلى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله.

وفي تفاصيل الوضع الصحي، فقد ظهرت انتفاخات في جسد والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن خازم، وبعض الأورام وتسمُّم في الدم حسب الفحوصات الطبية.

وتتهم العائلة سلطات الاحتلال بنقل فايروس غير معروف لجسد أبو رعد، وحالته تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وِفق ما أفادت به قناة فلسطين اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين