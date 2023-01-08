فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

النقابات المهنية تمهل حكومة اشتية حتى نهاية الشهر لتنفيذ الاتفاقيات

نشطاء: الاحتلال يسعى لزيادة اقتحامات الأقصى ويُسابق الزمن لتهويده

الاحتلال يقرر مصادرة 139 مليون شيكل من سلطة رام الله

"محامون من أجل العدالة": السلطة تواصل اعتقال الشاب "فليان" دون مبرر

تفاصيل حلّ عدة خلافـات مالية في شمال غزة

زعيم المعارضة البريطانية: القطاع الصحي يمر "بأسوأ أزمة"

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في رمانة غرب جنين

"هيئة إسناد الداخل" تدين الاعتداء على أيمن عودة

شقيق المناضل خازم: "أبو رعد" في وضع صحي حرج وننتظر تحويله للأردن

الأسرى يتجهزون للتصعيد ضد إجراءات الاحتلال بحقهم

شقيق المناضل خازم: "أبو رعد" في وضع صحي حرج وننتظر تحويله للأردن

08 يناير 2023 . الساعة 19:17 بتوقيت القدس
...

أعلن أمين خازم، أنّ شقيقه المناضل فتحي (أبو رعد) يرقد في مركز طبي برام الله في وضع صحي حرج جدًّا، لافتًا إلى "عجز الطب عن علاجه".

وقال أمين في تصريح عبر صفحته في الفيس بوك": شقيقي أبو رعد في حالة صحية حرجة، وهو الآن موجود في مركز طبي برام الله، والطب عجز عن علاجه".

وأكد أنهم تلقوا وعودًا بنقل أبو رعد إلى مستشفيات الأردن.

وحمَّل أمين الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تدهور صحة شقيقه.

وفي وقت سابق من اليوم، كشفت مصادر عائلية عن تدهور طرأ على صحة والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن خازم، المناضل فتحي خازم.

وأوضحت المصادر أنه تم نقل خازم إلى المستشفى الاستشاري بمدينة رام الله.

وفي تفاصيل الوضع الصحي، فقد ظهرت انتفاخات في جسد والد الشهيدين رعد وعبد الرحمن خازم،  وبعض الأورام وتسمُّم في الدم حسب الفحوصات الطبية.

وتتهم العائلة سلطات الاحتلال بنقل فايروس غير معروف لجسد أبو رعد، وحالته تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وِفق ما أفادت به قناة فلسطين اليوم.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الضفة الغربية #فتحي خازم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة