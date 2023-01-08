"الإعلام الحكومي" يستقبل طاقم التلفزيون الألماني بغزة

استقبل د. تيسير محيسن مستشار المكتب الإعلامي الحكومي للتعاون الدولي، اليوم الأحد، طاقم التلفزيون الألماني (ARD) في غزة، عقب قرار إدارة القناة إغلاق مكتب التلفزيون بالقطاع.

وضم طاقم التلفزيون الألماني، كلاً من الصحفي زكريا التلمس مدير مكتب التلفزيون الألماني (ARD) في قطاع غزة، والصحفي سواح أبو سيف مراسل التلفزيون.

وناقش المكتب مع الصحفي التلمس، تداعيات قرار التلفزيون الألماني إغلاق مكتبه في قطاع غزة، معرباً عن أسفه من القرار.

وقال محيسن: "نقف إلى جانب الزملاء الصحفيين العاملين في التلفزيون الألماني في قطاع غزة، وندعو إدارة التلفزيون إلى التراجع عن قراراهم والعمل على ملامسة أوضاع الصحفيين العاملين معهم".

من جهته، شكر الصحفي التلمس جهود المكتب الإعلامي الحكومي في متابعة شؤون الصحفيين في القطاع، مؤكداً على ضرورة العمل على مساندة العاملين في المؤسسات الصحفية التي أغلقت أبوابها ومخاطبة مسؤوليها للتراجع عن قرارهم.

وأشار الصحفي أبو سواح إلى أن صحفيي وسائل الإعلام الأجنبية في فلسطين، لهم دور كبير في نشر الرواية الفلسطينية للعالم.

المصدر / فلسطين أون لاين