الشجاعية يواصل انتصاراته وملاحقة خدمات رفح والعميد يغادر مراكز الهبوط

غزة/ وائل الحلبي:

حافظ الشجاعية على حظوظه القوية في المنافسة بدوري الدرجة الممتازة بفوزه الثمين على شباب الزوايدة في ختام الجولة الرابعة عشر، والتي شهدت فوزا مثيرا لغزة الرياضي أمام اتحاد بيت حانون، وتمكن شباب جباليا من اجتياز عقبة خدمات النصيرات بفوز صعب، واحتكم بيت لاهيا وضيفه المجمع الإسلامي للتعادل الإيجابي في منافسات الدرجة الأولى.

دوري الدرجة الممتازة

اتحاد الشجاعية x شباب الزوايدة

استعاد اتحاد الشجاعية وصافة الترتيب بعد فوزه على شباب الزوايدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب اليرموك.

رفع الفوز رصيد الشجاعية إلى 27 نقطة في المركز الثاني بفارق الأهداف أمام شباب رفح، فيما بقي الزوايدة في المركز الثاني عشر والأخير برصيد 5 نقاط.

تقدم محمد السطري للزوايدة في الشوط الأول (22)، ليأتي رد الشجاعية في الشوط الثاني بثلاثية سجلها محمود سلمي (46)، وعمر العرعير (65)، وعلاء عطية من ركلة جزاء (76)، وشهد اللقاء طرد خالد السيد لاعب شباب الزوايدة في الدقيقة (56).

غزة الرياضي x اتحاد بيت حانون

وفي مباراة درامية انتصر غزة الرياضي على اتحاد بيت حانون بأربعة أهداف لهدفين في المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين.

غزة الرياضي غادر المركز قبل الأخير للمرة الأولى منذ فترة طويلة بهذا الفوز الذي رفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز العاشر، وتجمد رصيد الحوانين عند 15 نقطة في المركز التاسع.

تقدم أحمد الكحلوت بالنتيجة لغزة الرياضي (13)، قبل أن يقلب بيت حانون النتيجة بهدفين سجلهما غسان أبو عودة من ركلة جزاء (18)، وعمرو رزق بالخطأ في مرماه (26).

واستعاد الرياضي التقدم بعدما بهدفين سجلهما محمد تمراز في الدقيقتين (59) و (67)، قبل أن يختتم طارق الهور رباعية العميد (90).

شباب جباليا x خدمات النصيرات

وخطف شباب جباليا فوزًا صعبًا ومتأخراً من خدمات النصيرات بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت حانون.

سجل محمد الملفوح هدف شباب جباليا الوحيد في الدقيقة (83)، ليرفع الثوار رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع، فيما تراجع النصيرات للمركز الحادي عشر وتجمد رصيده عند 10 نقاط.

دوري الدرجة الأولى

بيت لاهيا x المجمع الإسلامي

أجبر بيت لاهيا ضيفه المجمع الإسلامي على التعادل الإيجابي بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب بيت لاهيا.

نقطة التعادل رفعت رصيد بيت لاهيا إلى 16 نقطة في المركز الثامن، فيما رفعت رصيد المجمع عند 12 نقطة في المركز العاشر.

مهند البحيصي تقدم للمجمع في الدقيقة (32)، وخطف كرم البُدي هدف التعادل للهاونة في الدقيقة (90+6).

دوري الدرجة الثانية

تمكن الصلاح من تحقيق فوز مثير على الرباط بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، في اللقاء الذي جرى بينهما على ملعب الدرة في منافسات مجموعة الوسطى والجنوب في دوري الدرجة الثانية.

وتقدم الصلاح للمركز الثاني بهذا الفوز الذي رفع رصيده إلى 24 نقطة، وتجمد رصيد الرباط عند 8 نقاط في المركز التاسع والأخير.

ودون رباعية الصلاح أسامة أبو تيلخ (64)، وأحمد أبو بلال (69)، وإبراهيم الرنتيسي (80)، وأكرم جودة (90+5)، وسجل أهداف الرباط محمد غانم (6)، ومؤمن الحاج (25)، ومعتز أبو يوسف من ركلة جزاء (90_9)، وشهدت المباراة طرد محمد بركة وأسامة أبو تيلخ من الصلاح، بالإضافة لطرد بسام الحيلة ويوسف أبو حرب من الرباط.