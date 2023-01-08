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الصين ترفع الحجر الصحي وتضع حدًّا لثلاث سنوات من العزلة

08 يناير 2023 . الساعة 16:54 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

رفعت الصين، اليوم الأحد، الحجر الصحي الإلزامي للمسافرين الوافدين من الخارج، لتضع بذلك حدًّا لعزلة فرضتها على نفسها مدة ثلاث سنوات، في وقت تواجه فيه موجة وبائية جديدة من فيروس كورونا (كوفيد-19).

وأعرب الوافدون الأوائل عن ارتياحهم لعدم خضوعهم لإجراءات الحجر الصحي المرهقة التي شكلت الحياة اليومية للصينيين، بسبب سياسة "صفر كوفيد" التي وضعتها السلطات الصينية.

بعد قيود فرضت مدة ثلاث سنوات تعتبر من الأكثر صرامة في العالم أثقلت كاهل الاقتصاد الصيني، رفعت الصين بشكل مباغت الشهر الماضي غالبية إجراءات مكافحة هذه الجائحة.

واختفت في مطار بكين الحواجز التي كانت تفصل الرحلات الدولية القادمة عن تلك الداخلية فضلًا عن الموظفين الذين يرتدون بزات واقية التي كانت عنصرًا أساسيًّا في الحياة الصينية منذ فرض سياسة "صفر كوفيد".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#الصين #كورونا

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