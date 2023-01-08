7 نجوم على أبواب الدوري السعودي بعد كرسيتيانو رونالدو

أحدث نادي النصر السعودي ثورة كبرى في عالم كرة القدم العالمية والسعودية، حينما أقدم رسمياً على التعاقد مع النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو، أحد أفضل لاعبي كرة القدم على مر التاريخ.

ومنذ إتمام صفقة كريستيانو رونالدو، باتت الشائعات تتحدث عن مساعي الأندية السعودية لاتمام صفقات جديدة مع لاعبين من طراز كبير، بهدف إحداث مرحلة جديدة في عالم اللعبة بالمملكة.

ليونيل ميسي الصفقة الأكثر إثارة

بعد انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي، ستقاتل الأندية في المملكة لإتمام صفقة ثانية مجنونة تتمثل في الحصول على خدمات الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي قاد منتخب بلاده للفوز بلقب مونديال قطر 2022.

ربما تبدو هذه الصفقة معقدة للغاية، خاصة مع مساعي باريس سان جيرمان لتجديد عقد ميسي الذي ينتهي في 30 يونيو/ حزيران 2023، لكن إغراءات الدوري السعودي قد تدفع ميسي للتغيير، وبداية عصر جديد من الصراع مع رونالدو، لكن هذه المرة في الأراضي السعودية.

إدين هازارد والمجد الضائع

بعد اكتفائه بخوض 3 مباريات فقط في الدوري الإسباني هذا الموسم، وفشله في تسجيل الأهداف بالليغا، باتت مسيرة البلجيكي إدين هازارد تقترب من نهايتها مع ريال مدريد، وسط توقعات برحيله في ميركاتو الشتاء صوب فريق آخر.

ومع زيادة وزنه بصورة ملحوظة وتراجع مستواه بصورة كبيرة، لا تبدو الكثير من الأندية الأوروبية مهتمة بالحصول على خدمات هازارد البالغ من العمر 32 عاماً، مما يجعل الدوري السعودية وجهة مثالية للاعب المعتزل دولياً بالآونة الأخيرة.

سيرخيو راموس بين باريس والسعودية

يسيطر الغموض على مستقبل سيرخيو راموس مع باريس سان جيرمان رغم تألقه اللافت هذا الموسم وخوضه 15 مباراة في الدوري الفرنسي، لكن اقتراب المدافع المخضرم من عامه السابع والثلاثين وعدم التوصل إلى اتفاق لتجديد عقده الذي ينتهي في يونيو المقبل، قد يدفعه صوب وجهة جديدة.

الحديث يدور عن طلب خاص تقدم به النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من أجل إسراع إدارة النصر السعودي في التعاقد مع سيرخيو راموس، فهل سيصبح قائد ريال مدريد السابق أحدث صفقات الدوري السعودي القادمة؟

نغولو كانتي.. هل تقوده الإصابات إلى السعودية؟

يعيش الفرنسي نغولو كانتي أزمة حقيقية هذا الموسم بعد اكتفائه بالظهور في لقائين فقط بالدوري الإنجليزي الممتاز، بفعل كثرة الإصابات التي لاحقته هذا الموسم، والتي كانت سبباً في غيابه عن صفوف منتخب فرنسا في مونديال قطر 2022.

عقد كانتي البالغ من العمر 31 عاماً ينتهي في يونيو المقبل، ولا رغبة قوية لفريقه تشيلسي في تجديد هذا العقد، وسط معلومات تتحدث عن نية برشلونة في الظفر بخدمات اللاعب بصورة مجانية، لكن إصابات كانتي المتلاحقة قد تجبر النادي الكتالوني على الانسحاب من الصفقة، مما يجعل الدولي الفرنسي مرشحاً بقوة للانتقال للعب في الدوري السعودي.

إيسكو .. منبوذ أوروبا وإسبانيا

بعد فسخ تعاقده مع إشبيلية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لا تبدو أندية إسبانيا مهتمة بالحصول على خدمات إيسكو البالغ من العمر 30 عاماً، بسبب وزن اللاعب الزائد وقلة تحركاته داخل الملعب، وهو ما تظهره أرقام اللاعب الذي خاض 12 مباراة في الدوري الإسباني هذا الموسم، لم يحرز فيها أية أهداف مع اكتفائه بتقديم تمريرتين حاسمتين.

وفي ظل عدم تكرار اسمه في ميركاتو الشتاء الحالي بين الأندية الأوروبية الكبرى أو حتى المتوسطة، ربما سيبحث أحد الأندية السعودية فكرة الحصول على خدمات إيسكو، كواحد من أبرز الصفقات المفاجئة للكرة السعودية خلال المرحلة المقبلة.

ماركو رويس يفتح أبواب الرحيل إلى السعودية

يعيش النجم الألماني المخضرم ماركو رويس اللحظات الأخيرة من مسيرته مع بوروسيا دورتموند، حيث ينتهي عقده في 30 يونيو 2023 دون وجود مؤشرات لتجديد هذا العقد، بعدما حرمت الإصابة رويس من الظهور كثيراً هذا الموسم، ليكتفي بلعب 9 مباريات في الدوري الألماني أحرز خلالها هدفين وصنع هدفين آخرين.

رويس، الذي غاب عن مونديال قطر 2022 بسبب الإصابة، أبدى موافقة أولية للعب في الدوري السعودي وفق تلميحات وكيل أعماله، مما يجعله صفقة منتظرة في دوري روشن السعودي بين أحضان النصر السعودي أو أحد الأندية الأخرى.

مرحلة ملكية جديدة قد تنقل مودريتش إلى السعودية

كشفت معلومات صحفية عن سعي الأندية السعودية للظفر بخدمات الكرواتي المخضرم لوكا مودريتش صاحب الـ 37 عاماً، والذي يقدم حتى اللحظة مستويات مذهلة مع ريال مدريد، مع خوضه 15 مباراة ببطولة الدوري الإسباني هذا الموسم، مُسهمًا بـ5 أهداف (سجّل 3 أهداف، قدّم تمريرتين حاسمتين).

وعلى الرغم من حديث البعض عن حصول مودريتش على عقد لعام إضافي في سانتياغو برنابيو، فإن امتلاك النادي الملكي ثلاثيًا واعدًا، مؤلفًا من فيديريكو فالفيردي وأوريلين تشواميني وإدواردو كامافينغا، قد يعجل برحيل مودريتش عن الريال، مع انتهاء عقد اللاعب في 30 يونيو 2023، مما قد يجعل المملكة العربية السعودية وجهة مثالية للاعب

المصدر / وكالات