بيان مهم من عرين الأسود

أصدرت مجموعات عرين الأسود، بيانًا مقتضبًا كشفت فيه ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام حول "أبو فلسطين".

وفيما يلي البيان المقتضب كاملًا كما وصل "فلسطين أون لاين":

بسم الله الرحمن الرحيم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ



القول الفَصل..

ما يتم تداوله عبر الصفحات الإخبارية فيما يَخُصُّ الأخ أبو فلسطين غير صحيح، علمًا بأنَّ شخصية الأخ أبو فلسطين غير مكشوفة على الإطلاق، فلا يحاول البعض إلصاق هذا المسمى على أيّ شخص كان حتى لا يتم الحصول على أيّ معلومة وانتهى.

إخوتكم مجموعات عرين الأسود

المصدر / فلسطين أون لاين