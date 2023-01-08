فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الصين ترفع الحجر الصحي وتضع حدا لثلاث سنوات من العزلة

الاحتلال يخطر بهدم منشآت في الخليل ويجرف أراض في نابلس وأريحا

7 نجوم على أبواب الدوري السعودي بعد كرسيتيانو رونالدو

أبرز انتهاكت الاحتلال في الأقصى والإبراهيمي خلال 2022

الفصائل تدعو للتعبئة العامة وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال

قبل مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة.. 4 أزمات تواجه تشافي

أعلنوا "التعبئة والتحشيد".. الأسرى يستعدون لمواجهة واسعة مع الاحتلال

الإعلام الحكومي يدين التحريض ضد "المسحال والأطرش"

5.1% نسبة نمو الاقتصاد المحلي خلال 2022 بغزة

المحرر الشريف يدعو لخطوات عملية للإفراج عن الأسرى القدامى

بيان مهم من عرين الأسود

08 يناير 2023 . الساعة 16:05 بتوقيت القدس
...
عناصر من مجموعة عرين الأسود المقاومة

أصدرت مجموعات عرين الأسود، بيانًا مقتضبًا كشفت فيه ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام حول "أبو فلسطين".

وفيما يلي البيان المقتضب كاملًا كما وصل "فلسطين أون لاين":

بسم الله الرحمن الرحيم
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

القول الفَصل..
ما يتم تداوله عبر الصفحات الإخبارية فيما يَخُصُّ الأخ أبو فلسطين غير صحيح، علمًا بأنَّ شخصية الأخ أبو فلسطين غير مكشوفة على الإطلاق، فلا يحاول البعض إلصاق هذا المسمى على أيّ شخص كان حتى لا يتم الحصول على أيّ معلومة وانتهى.

إخوتكم مجموعات عرين الأسود

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#نابلس #المقاومة الفلسطينية #عرين الأسود #أبو فلسطين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة