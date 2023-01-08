قبل مباراة أتلتيكو مدريد وبرشلونة.. 4 أزمات تواجه تشافي

يحل برشلونة ضيفاً ثقيلاً على أتلتيكو مدريد، مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الأسبوع 16 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويتصدر برشلونة منافسات الدوري برصيد 38 نقطة، باحثاً عن توسيع الفارق الذي يفصله عن ريال مدريد صاحب الـ 38 نقطة، بعد سقوط النادي الملكي أمام فياريال 2-1.

ولا يبدو أتلتيكو مدريد صيداً سهلاً في المباراة، مع احتلاله المركز الرابع برصيد 27 نقطة، حيث يبحث رجال دييغو سيميوني عن تعطيل النادي الكتالوني وتقليص الفارق عن مناطق المقدمة، إلى جانب تأمين الحضور في المركز الرابع المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا.

إيقاف روبرت ليفاندوفسكي

تلقى برشلونة ضربة موجعة بعد تأكيد إيقاف مهاجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن صفوف النادي الكتالوني 3 مباريات، مما يعني غيابه عن مواجهة أتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني.

وأظهرت الأرقام والاحصائيات أن برشلونة يظهر صعوبة كبرى في تحقيق الانتصارات دون سلاحه الفتاك ليفاندوفسكي، الذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري الإسباني في الوقت الراهن برصيد 13 هدفاً.

ويبدو أنسو فاتي الأقرب لتعويض ليفاندوفسكي في تشكيلة برشلونة الأساسية أمام أتلتيكو مدريد، لكن المهاجم الإسباني الواعد اكتفى بتسجيل 3 أهداف في الدوري الإسباني هذا الموسم، مما يزيد الشكوك حول قدرته في لعب دور المعوض الناجح.

نتائج سلبية في المواجهات الأخيرة

خلال المباريات الخمسة الأخيرة التي جمعت أتلتيكو مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني، اكتفى النادي الكتالوني بتحقيق انتصار وحيد مع خسارتين أمام لاعبي دييغو سيميوني، إلى جانب تعادلين آخرين.

واكتفى برشلونة خلال المواجهات الخمسة الأخيرة ضد الأتلتي بتسجيل 6 أهداف، فيما تلقت شباكه 7 أهداف، مما يعني أن الإحصائيات السلبية للنادي الكتالوني في هذه المواجهات أكبر من الأرقام الإيجابية.

أفكار متواضعة قدمها تشافي أمام الكبار

لا يملك تشافي هيرنانديز أرقاماً إيجابية في إدارة المباريات الكبرى خلال الموسم الجاري، ففي دوري أبطال أوروبا خسر مرتين أمام بايرن ميونيخ وتعادل وخسر أمام إنتر ميلان، كما سقط 1-3 أمام ريال مدريد في الأسبوع 9 من الدوري الإسباني.

وأظهر تشافي ضعفاً ملحوظاً في إدارة بعض الدقائق الحاسمة أمام الأندية العملاقة في إسبانيا وأوروبا، مما دفع بعض الجماهير إلى المطالبة بإقالته دون تردد، بعد الخروج المبكر من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

التيكي تاكا العقيمة

يواجه برشلونة مشكلات كبرى في التعامل مع الأندية الدفاعية، خاصة مع حرص تشافي على الاعتماد على أسلوب التيكي تاكا، وهو الأسلوب الذي قد يظهر استحواذاً سلبياً أمام أتلتيكو مدريد خاصة مع غياب روبرت ليفاندوفسكي.

وفي ظل معاناة النادي الكتالوني من عدم امتلاك أجنحة فعالة بصورة كبيرة، إلى جانب المشكلات التي قد يخلقها وجود سيرخيو بوسكيتس في خط الوسط، فإن ذلك قد يعني مواجهة برشلونة مشكلات حقيقية أمام أتلتيكو مدريد.