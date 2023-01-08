قائد مجموعات عرين الأسود رهن الاعتقال لدى السلطة

وضعت أجهزة أمن السلطة، اليوم الأحد، "أبو فلسطين" أحد قادة مجموعات عرين الأسود، رهن الاعتقال بعد كشفه عروض التسوية لمساومة المقاومين خلال برنامج "ما خفي أعظم".

وذكرت مصادر محلية أن أجهزة السلطة "اختطفت" المطارد عدي العزيزي "أبو فلسطين" الذي ظهر في ما خفي أعظم بصفته قائد مجموعات عرين الأسود.

وظهر "أبو فلسطين" بصفته قائد مجموعات عرين الأسود، في تحقيق "خارج الحسابات" الذي عرضته قناة الجزيرة ضمن برنامج ما خفي أعظم، الجمعة الماضية.

وكشف "أبو فلسطين" خلال الحلقة عن عروض التسوية التي تنتهجها السلطة لمساومة المقاومين من أجل تفكيك المجموعة، من خلال عروض مالية وشراء الأسلحة النارية مقابل شقق وسيارات.

وقال: "عرض علينا أن نسلم أنفسنا للسلطة مقابل الحصول على امتيازات، نحن رفضنا ذلك وهناك من قبل بذلك"، مضيفًا: "أنا لن أسلم نفسي ولدينا الكثير من الجنود المجهولين في الأرض".

وأظهر البرنامج تطور المقاومة ووحدتها وتمددها في الضفة الغربية، وبعض تفاصيل عملياتها في جنين ونابلس، رغم استهداف الاحتلال المتواصل ومحاولات السلطة لوأدها.

وعرض التحقيق رسالة مسربة من المعتقل السياسي في سجون السلطة وأحد قادة عرين الأسود المطارد مصعب اشتية، شكا فيها ظروف التحقيق وتدهور حالته الصحية، وطالب بسرعة الإفراج عنه.

المصدر / فلسطين أون لاين