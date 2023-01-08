فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

الفصائل تدعو للتعبئة العامة وتصعيد الاشتباك مع الاحتلال

الإعلام الحكومي يدين التحريض ضد "المسحال والأطرش"

5.1% نسبة نمو الاقتصاد المحلي خلال 2022 بغزة

المحرر الشريف يدعو لخطوات عملية للإفراج عن الأسرى القدامى

القيادي شديد يطالب بالإفراج عن المطارد اشتية

مؤسسات حقوقية توثق حالات تعذيب في سجون السلطة واستخدام مركبات إسرائيلية لاعتقال النشطاء

مبادرة تضامنية مع عائلة المطارد بلال البرغوثي في رام الله

قائد مجموعات عرين الأسود رهن الاعتقال لدى السلطة

أعلنوا "التعبئة والتحشيد".. الأسرى يستعدون لمواجهة واسعة مع الاحتلال

جلسة استئناف جديدة لأسرى "نفق الحرية"

بعد كشف عروض السلطة لمساومة المقاومين

قائد مجموعات عرين الأسود رهن الاعتقال لدى السلطة

08 يناير 2023 . الساعة 15:38 بتوقيت القدس
...

وضعت أجهزة أمن السلطة، اليوم الأحد، "أبو فلسطين" أحد قادة مجموعات عرين الأسود، رهن الاعتقال بعد كشفه عروض التسوية لمساومة المقاومين خلال برنامج "ما خفي أعظم".

وذكرت مصادر محلية أن أجهزة السلطة "اختطفت" المطارد عدي العزيزي "أبو فلسطين" الذي ظهر في ما خفي أعظم بصفته قائد مجموعات عرين الأسود.

وظهر "أبو فلسطين" بصفته قائد مجموعات عرين الأسود، في تحقيق "خارج الحسابات" الذي عرضته قناة الجزيرة ضمن برنامج ما خفي أعظم، الجمعة الماضية.

وكشف "أبو فلسطين" خلال الحلقة عن عروض التسوية التي تنتهجها السلطة لمساومة المقاومين من أجل تفكيك المجموعة، من خلال عروض مالية وشراء الأسلحة النارية مقابل شقق وسيارات.

وقال: "عرض علينا أن نسلم أنفسنا للسلطة مقابل الحصول على امتيازات، نحن رفضنا ذلك وهناك من قبل بذلك"، مضيفًا: "أنا لن أسلم نفسي ولدينا الكثير من الجنود المجهولين في الأرض".

وأظهر البرنامج تطور المقاومة ووحدتها وتمددها في الضفة الغربية، وبعض تفاصيل عملياتها في جنين ونابلس، رغم استهداف الاحتلال المتواصل ومحاولات السلطة لوأدها.

وعرض التحقيق رسالة مسربة من المعتقل السياسي في سجون السلطة وأحد قادة عرين الأسود المطارد مصعب اشتية، شكا فيها ظروف التحقيق وتدهور حالته الصحية، وطالب بسرعة الإفراج عنه.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#أمن السلطة #أبو فلسطين

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة