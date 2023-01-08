الإعلام الحكومي يدين التحريض ضد "المسحال والأطرش"

عبر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، عن إدانته لحملة التحريض ضد الصحفي ومقدم برنامج "ما خفي اعظم" تامر المسحال، والصحفي مدير الشركة المنفذة للبرنامج في الضفة محمد الأطرش.

وقال المكتب في بيان له اليوم الأحد، إنه ينظر بخطورة بالغة تجاه الحملة التي تقودها جهات فلسطينية داخلية، ويقف خلفها الاحتلال من خلال "صفحات وحسابات مشبوهة" تستهدف الزميلين.

وأضاف "إن الزميل تامر المسحال هو إعلامي وطني يعمل منذ سنوات في خدمة القضية الفلسطينية وإن هذا الهجوم لا يخدم سوى الاحتلال وأجندته التي تحاول النيل من كل صوت فلسطيني يفضح جرائمه".

وشدد على أن برنامج "ما خفي أعظم" ساهم مرات كثيرة في فضح مخططات الاحتلال، وفضح اعتداءاته بحق شعبنا وأرضنا، مبيناً أن حملة التحريض ممنهجة ويتحمل القائمون عليها أي ضرر أو مس قد يلحق بالصحفيين "المسحال" و"الأطرش".

وطالب بمحاسبة جميع المسئولين عن حملة التحريض التي تمارس بحق الصحفيين، ومؤكداً تضامنه الكامل معهم ودعم كل المسارات القانونية التي تسعى للدفاع عنهم.

ودعا كافة المؤسسات الحقوقية والدولية والقانونية لحماية الصحفيين وتوثيق الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة بحقهم داخل فلسطين وخارجها للوقوف أمام مسؤولياتها وتفعيل قوانين الإدانة لكل الساعين لملاحقة الصحفيين وطمس الحقيقة.

وتوجه الإعلام الحكومي بالتحية لكافة الصحفيين والإعلاميين، داعياً إياهم لمزيد من التغطية الإعلامية وإبراز القضية الفلسطينية وفضح جرائم الاحتلال الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين