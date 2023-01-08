3 علاجات تقليدية وطريقة استخدامهم لعلاج الربو والسعال

الربو والسعال من أكثر المشاكل الصحية شيوعاً، لحسن الحظ، كلاهما قابل للعلاج، ما عليك سوى الذهاب لرؤية طبيبك. بالإضافة إلى ذلك، هناك بعض العلاجات التقليدية للربو والسعال التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعراض.

من الشائع أن يجرب الناس، في مرحلة ما من حياتهم، العلاجات النموذجية من خزانة أدوية الجدّة المصنوعة من مكونات طبيعية، على الرغم من أن فعالية العديد منهم ليست سوى قصصية، إلا أن البعض الآخر يتمتع ببعض الدعم العلمي، بالطبع، تتراوح فعاليتها في معظم الأوقات من خفيفة إلى معتدلة.

3 علاجات طبيعية للربو والسعال وفقاً لـ«step to health»:

قبل إخبارك بأفضل العلاجات التقليدية للربو والسعال، تذكر أنها ليست بديلاً عن العلاج الطبي. يكون استخدامها دائمًا مكملًا.

1. البصل

أحد العلاجات الرئيسية الموصى بها في المجال الشعبي لتخفيف الربو والسعال مصنوع من مكون شائع جدًا في المطبخ ألا وهو «البصل».

وجدت ورقة بحثية نُشرت في الطب التكميلي والطب البديل المبني على الأدلة في عام 2021 أن البصل يوفر تأثيرات مرخية للعضلات الملساء في القصبة الهوائية، والتي بدورها تُترجم إلى أنشطة موسعة للقصبات وتخفيف أمراض الجهاز التنفسي الانسدادي.

المكونات:

عصير 2 ليمون، 2 كوب ماء «500 مل»، نصف كيلو من البصل الأحمر أو الأرجوان، 7 ملاعق كبيرة من عسل النحل الخام «175 جم».

أولاً، نقطع البصل إلى شرائح، نعصر على البصل ليمونتين ونتركهما جانبًا.

في مقلاة، سخني السكر على نار متوسطة يقلب باستمرار حتى يصبح لونه بنياً ذهبياً، ثم يضاف البصل ويطهى لمدة دقيقتين ويضاف الماء. يُغلى المزيج على نار متوسطة حتى ينخفض الماء بمقدار الثلث. دعها تبرد.

نضيف العسل وعصير الليمون إلى الخليط ويقلب جيداً.

اتركه طوال الليل، وفي الصباح، قم بتصفية السائل وتخزينه في وعاء زجاجي.

تناوله باعتدال أثناء شعورك بعدم الراحة من أجل الحصول على الراحة. حاول تجنب تناول أكثر من 3 ملاعق كبيرة في اليوم.

2. الزنجبيل

الزنجبيل هو أيضًا خيار لتخفيف السعال بشكل طبيعي. من المعروف أن بعض مركباته، مثل السكريات، يمكن أن توفر الراحة في الوقت المناسب من نوبات السعال. بالإضافة إلى ذلك، هناك دليل على أن خصائصه المضادة للالتهابات والمُعدلة للمناعة يمكن استخدامها في حالات الجهاز التنفسي.

ملاحظة: قد يمنع استخدام الزنجبيل في بعض الحالات، خاصة إذا كنت تتناول أي علاج دوائي، لذلك يُنصح باستشارة طبيبك أولاً قبل البدء في تناوله.

3. الفجل

تم استخدام الفجل مع مكونات أخرى كعلاج لنوبات الربو. لقد تم اقتراح أنه قد يثبط الاستجابات الالتهابية، لذا فقد ظهر كعلاج تكميلي لمضاعفات الجهاز التنفسي. من المعروف أن العسل مع عوامل أخرى يوفر تخفيفًا لأعراض الربو.

مكونات:

1 فجل، 3 أو 4 ملاعق كبيرة من العسل.

تجهيز

بادئ ذي بدء، سيتعين عليك غسل الفجل جيدًا وتركه يجف، قم بإزالة الجزء السفلي وقطع الجزء العلوي.

ضعي الفجل في وعاء مناسب وأضيفي 3 إلى 4 ملاعق كبيرة من العسل.

قم بتغطية الجزء العلوي المقطوع. دعها تقف بين عشية وضحاها.

تستهلك باعتدال.

المصدر / وكالات