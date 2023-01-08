بلدية رفح تُرحّل 37 ألف طن نفايات خلال 2022

تمكّنت دائرة الصحة والبيئة في بلدية رفح من جمع وترحيل 37.650 طنًا من النفايات المنزلية والزراعية ومخلّفات مواد البناء خلال عام 2022.

وأوضحت الدائرة في تقريرها لعام 2022، أنها عالجت عديد القضايا الصحية والبيئية في المدينة، ضمن جهودها لتحسين الخدمات المقدّمة للسكان.

وسجّلت الدائرة جمع وترحيل طواقم البلدية 37.350 طنًا من النفايات المنزلية والزراعية والصلبة، و300 طن من مخلّفات البناء، وفق مدير الدائرة م. سمير برهوم.

وأوضح برهوم أن صناع الجمال بذلوا جهودًا كبيرة في عمليات جمع النفايات من مختلف أحياء المدينة ومناطقها، وترحيلها إلى المكب الرئيس في منطقة صوفا عبر آليات البلدية بالتعاون مع مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة.

وذكر أن طواقم البلدية تمكّنت من كنس 131.810 أمتار من شوارع المدينة من الرمال والأتربة وترحيلها من حرم الطريق؛ سعيًا منها للمحافظة على نظافة المدينة.

وقال: "آليات البلدية نفّذت 443 مهمة تسوية شوارع في مختلف المناطق"، لافتًا أن طواقم البلدية عالجت 225 إشارة مكرهة صحية واردة من المواطنين.

وأشار برهوم إلى إشراف قسم الرقابة الصحية على ذبح 980 ذبيحة في المسلخ البلدي، وتنفيذ 200 جولة تفتيش صحي وبيئي لمنشآت ومحال تجارية للتأكد من صلاحيتها والتزام أصحابها بالشروط الصحية والبيئية.

وأوضح أن طواقم الرقابة حرّرت 1600 إشعار مخالفة صحية لتجار وبائعين، و500 محضر ضبط أتلفت خلالها 4700 كيلو جرام من المواد الغذائية والتموينية الفاسدة.

ونبّه برهوم إلى توزيع طواقم البلدية 1100 كيلو جرام من طعوم الجرذان والقوارض في إطار مكافحة القوارض والحشرات الضارة، إلى جانب تنفيذ حملات رش 732 لترًا من الأدوية الخاصة بمكافحة البعوض والحشرات باستخدام جهاز الإحداث الضبابي على مدار العام.

وقال: "غرس قسم البستنة والبيئة 2000 شتلة في شوارع وحدائق المدينة؛ حفاظًا على المظهر الجمالي للمدينة وتعزيزًا للجوانب البيئية"، لافتًا إلى استخدام طواقم القسم 2.926 كوب ماء لري المزروعات والحدائق، وتنفيذها 158 مهمةً تنوّعت ما بين قص وتقليم وتنظيف وصيانة.

وأوضح برهوم أن قسم الإرشاد الصحي نفّذ 105 حملات توعوية شملت زيارة 1.718منزلًا و133 محلًا تجاريًّا، استفاد منها 10.658 مواطنًا، وعقد 46 ندوةً توعويةً وتثقيفيةً ومحاضرات بيئية وصحية للمواطنين وطلبة المدارس، استهدفت 2.790 مواطنًا.

وفي السياق، أزالت لجنة الطوارئ 280 طنًا من ركام المنازل في المحافظة، نتيجة عدوان الاحتلال على قطاع غزة، وفتحت جميع الشوارع المغلقة.

وشنّت قوات الاحتلال غارات مكثّفة على قطاع غزة في عدوان غاشم على مدار ثلاثة أيام من 5 أغسطس 2022م وحتى7 أغسطس 2022م، خلّفت 44 شهيدًا من بينهم 15 طفلًا و4 نساء و360 إصابة بجراح مختلفة، عدا عن أضرار في المنازل والممتلكات والقطاع الزراعي.

ونفّذت الطواقم العاملة في لجنة الطوارئ بمحافظة رفح 142 مهمة لإصلاح خطوط المياه والصرف الصحي نتيجة العدوان، و50 مهمة لإصلاح خطوط الكهرباء، وعددًا من مهمات إصلاح شبكات الاتصالات في المناطق المتضررة.

المصدر / فلسطين أون لاين