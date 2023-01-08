النائب عودة: مجموعة مستوطنين "فاشست" اعتدت عليّ في (تل أبيب)

قال النائب العربي في "الكنيست"، رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، أيمن عودة، إنه تعرض الليلة الماضية، لاعتداء من مستوطنين خلال تظاهرة نُظّمت في مدينة (تل ابيب) ضد حكومة نتنياهو التي تم تشكيلها مؤخرًا.

وأضاف عودة في منشور له على "فيسبوك"، اليوم الأحد: تعقيبًا على الأخبار حول الاعتداء عليّ بمظاهرة (تل أبيب) الجبارة، نعم لقد تمّ الاعتداء عليّ جسديًا من مجموعة "فاشست" الذين تؤذي نفوسهم المريضة أن يروا عربيًا يخطب بمظاهرة الألوف في (تل أبيب)، يعادونني ويعادون شعبنا لعنصريتهم ولمواقفنا الحادّة ضد العنصرية، وقام شباب رائعون بصدّ هؤلاء الفاشيين.

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وأردف: "أنا بصحّة جيدة، ومعنويات عالية، هنالك عنصر منهم أقرّ بذلك أمام الكاميرا، جميع المواد نُقلت إلى الشرطة، نواصل بثقة وبمحبة كبيرة لشعبنا وإيمان عميق بأن طريقنا ستنتصر".

المصدر / فلسطين أون لاين