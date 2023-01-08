فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مركز "حماية" يدين اعتداء الأجهزة الأمنية على المواطنين بالضفة الغربية

الصين تعيد فتح حدودها بعد 3 سنوات من قيود كورونا

النائب عودة: مجموعة مستوطنين "فاشست" اعتدت عليّ في (تل أبيب)

هل يبطل الْمسح بَخَلْعِ الْخُفَّين أو الْجَوربين؟

قناة عبرية تكشف تفاصيل رسائل "تهديد" إسرائيلية للسلطة

إدانة حقوقية لاعتقال أجهزة السلطة ناشطًا من نابلس

"أموال المقاصة".. السلطة تعجز عن مواجهة اقتطاع الاحتلال أموال شعبنا

بيان مهم للرأي العام من القوى الوطنية والإسلامية في بيت حانون

مطلوب موظف علاقات عامة للعمل في شركة "تكنو إليت" بمدينة غزة

كتلة الصحفي تستنكر هجوم السلطة على الصحفيَّيْن المسحال والأطرش

النائب عودة: مجموعة مستوطنين "فاشست" اعتدت عليّ في (تل أبيب)

08 يناير 2023 . الساعة 11:06 بتوقيت القدس
...
النائب العربي في

قال النائب العربي في "الكنيست"، رئيس قائمة الجبهة الديمقراطية والعربية للتغيير، أيمن عودة، إنه تعرض الليلة الماضية، لاعتداء من مستوطنين خلال تظاهرة نُظّمت في مدينة (تل ابيب) ضد حكومة نتنياهو التي تم تشكيلها مؤخرًا.

وأضاف عودة في منشور له على "فيسبوك"، اليوم الأحد: تعقيبًا على الأخبار حول الاعتداء عليّ بمظاهرة (تل أبيب) الجبارة، نعم لقد تمّ الاعتداء عليّ جسديًا من مجموعة "فاشست" الذين تؤذي نفوسهم المريضة أن يروا عربيًا يخطب بمظاهرة الألوف في (تل أبيب)، يعادونني ويعادون شعبنا لعنصريتهم ولمواقفنا الحادّة ضد العنصرية، وقام شباب رائعون بصدّ هؤلاء الفاشيين.

اقرأ أيضا: "الكنيست" يناقش "طرد" النائب العربي أيمن عودة

وأردف: "أنا بصحّة جيدة، ومعنويات عالية، هنالك عنصر منهم أقرّ بذلك أمام الكاميرا، جميع المواد نُقلت إلى الشرطة، نواصل بثقة وبمحبة كبيرة لشعبنا وإيمان عميق بأن طريقنا ستنتصر".

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#مستوطنون #أيمن عودة #النائب أيمن عودة #اعتداء على النائب أيمن عودة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة