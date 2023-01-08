هل يبطل الْمسح بَخَلْعِ الْخُفَّين أو الْجَوربين؟

هل يبطل المسح بخلع الخفين أو الجوربين؟

( أ ) إذا توضأ ومسح على خُفـَّيْهِ أو جَورَبَيْه ، ثـم خلعهما أثناء مدة الْمسح ، فالراجح أنها لا تبطل طهارته بذلك حتى يُحدِثَ ، فيُصلي بذلك الوضوء ما شاء حتى يُحدِث، فإذا أحدث فإنه يتوضأ من جديد .

ودليل ذلك أن الطهارة لا تبطل إلا بالْحَدَثِ ، وخَلعُ الْخُفَّين أو الْجوربين ليس بِحَدَثٍ ، وطهارةُ مَنْ مَسَحَ على الْخُفَّين ثبتت بدليل شرعي ، فلا تبطُلُ إلا بدليل شرعي ، وليس هناك ما يَدُلُّ على انتقاض الطهارة بِخَلعِ الْخُفَّيَن.

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( ب ) وإذا عَادَ ولَبِسَهما بعد خَلعِهما دون أن يَغسِلَ قدَمَيْهِ ، ثـم انتقض وضوؤه ، فلا يَصِحُّ الْمسحُ عليهما في وضوء جديد ؛ لأنه لم يَلبَسْهما على طهارةٍ غَسَلَ فيها قدَمَيْهِ بالْماء.

المصدر / فلسطين أون لاين