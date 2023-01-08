قناة عبرية تكشف تفاصيل رسائل "تهديد" إسرائيلية للسلطة

كشفت قناة عبرية، صباح اليوم الأحد، عن رسائل تهديد بعثتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة، إلى السلطة الفلسطينية، حول العقوبات المفروضة عليها.

وقالت القناة الـ13 العبرية: "إنّ مسؤولين كبار تحدثوا خلال عطلة نهاية الأسبوع مع كبار المسؤولين في السلطة والمقربين من الرئيس الفلسطيني محمود عباس".

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وذكرت أنّ المسؤولين (الإسرائيليين) نقلوا إليهم رسالة تهديد فحواها أنه يجب عليكم"التفكير مليًا في أي خطوة سياسية أخرى، مثل التوجه إلى محكمة العدل الدولية، لأن الحكومة الجديدة تعتزم الرد بقسوة على هذه الخطوات".

وأشارت القناة إلى أنّه لم يتم تحويل الرسالة عبر المستوى السياسي، بل عبر كبار المسؤولين العسكريين.

المصدر / وكالات