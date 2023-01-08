مطلوب موظف علاقات عامة للعمل في شركة "تكنو إليت" بمدينة غزة

إعلان توظيف صادر عن شركة تكنو إليت بغزة تعلن فيه عن حاجتها لوظيفة علاقات عامة لكلا الجنسين (ذكور & أناث)، للعمل ضمن قسم العلاقات العامة في مقر الشركة .
شروط التسجيل
- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية معترف بها، في أحد التخصصات التالية: ( علاقات عامة، إعلام، صحافة، إدارة عامة، أو أي تخصص ذي علاقة بالوظيفة المطلوبة. )
- خبرة في مجال الوظيفة لا تقل عن عامين.
- معرفة جيدة باستخدام برامج الحاسوب والإنترنت
- يفضّل أن يكون من سكان غزة
- لديه القدرة على إعداد التقارير وإتقان مهارة الاتصال والتواصل.
- القدرة على العمل ضمن الفريق وتحمّل ضغط العمل
طريقة التسجيل
- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذلك بالضغط ( هنا )
- العنوان : مدينة غزة - برج نعمة - الطابق 7.