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مطلوب موظف علاقات عامة للعمل في شركة "تكنو إليت" بمدينة غزة

08 يناير 2023 . الساعة 10:10 بتوقيت القدس
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وظائف شاغرة وفرص عمل في غزة - Gaza Recruiters وظائف فلسطين.jpeg

إعلان توظيف صادر عن شركة تكنو إليت بغزة تعلن فيه عن حاجتها لوظيفة علاقات عامة لكلا الجنسين (ذكور & أناث)، للعمل ضمن قسم العلاقات العامة في مقر الشركة .

شروط التسجيل

- أن يكون حاصلاً على شهادة جامعية معترف بها، في أحد التخصصات التالية: ( علاقات عامة، إعلام، صحافة، إدارة عامة، أو أي تخصص ذي علاقة بالوظيفة المطلوبة. )

- خبرة في مجال الوظيفة لا تقل عن عامين.

- معرفة جيدة باستخدام برامج الحاسوب والإنترنت

- يفضّل أن يكون من سكان غزة

- لديه القدرة على إعداد التقارير وإتقان مهارة الاتصال والتواصل.

- القدرة على العمل ضمن الفريق وتحمّل ضغط العمل

طريقة التسجيل

- للتسجيل للوظيفة من خلال تعبئة طلب وذلك بالضغط ( هنا )

- العنوان : مدينة غزة - برج نعمة - الطابق 7.

 

 

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