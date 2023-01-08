كتلة الصحفي تستنكر هجوم السلطة على الصحفيَّيْن المسحال والأطرش

استنكرت كتلة الصحفي الفلسطيني، هجوم صفحات تابعة للسلطة على الصحفيَّيْن تامر المسحال ومحمد الأطرش واتهامهما بالعمالة على خلفية تحقيق "ما خفي أعظم" الأخير الذي تحدّث عن المقاومة بالضفة الغربية المحتلة.

وقالت كتلة الصحفي في بيان صحفي، اليوم الأحد:" بات من الواضح أن الحملة التي تقودها السلطة عبر جهاز مخابراتها ومن خلال صفحات فتحاوية ممنهجة تستهدف برنامج ما خفي أعظم وتنال من شخصية الصحفي تامر المسحال وكذلك الصحفي محمد الأطرش - مدير الشركة المنفّذة للبرنامج في الضفة".

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وبيّنت خطورة الحملة التي تسعى لاتهام الصحفيين بالعمالة وتسليم المقاومين، التي تتزامن مع استمرار سياسة الملاحقة والاعتقال للصحفيين من قبل السلطة بالضفة على خلفية انتماءاتهم السياسية.

وحمّلت كتلة الصحفي، السلطة "كل المسؤولية عن أي ضرر قد يلحق بالصحفيَّيْن المسحال والأطرش، داعية لمحاسبة جميع المسؤولين عن حملة التحريض التي تمارس بحقهم، مؤكدة تضامنها الكامل مع المسحال والأطرش ووقوفها بجانبهما، ودعم كل المسارات القانونية التي تسعى للدفاع عنهما.

ودعت المؤسسات الحقوقية والدولية والقانونية لحماية الصحفيين وتوثيق الانتهاكات والاعتداءات المتواصلة بحقهم داخل فلسطين وخارجها، وتفعيل قوانين الإدانة لكل الساعين لملاحقة الصحفيين وطمس الحقيقة.

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ويوم الجمعة، كشف برنامج "ما خفي أعظم" بعنوان "خارج الحسابات" الذي بثته قناة الجزيرة، تفاصيل نشأة كتائب المقاومة في الضفة الغربية المحتلة أبرزها كتيبة جنين وعرين الأسود، مبرزًا سعيًا حثيثًا من الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة لوقفها.

المصدر / فلسطين أون لاين