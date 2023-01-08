الاحتلال يستهدف مراكب الصيادين ببحر غزة

أطلقت الزوارق الحربية التابعة للاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم، النار تجاه مراكب الصيادين في بحر شمال غزة.

وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق الاحتلال استهدفت بالرصاص مراكب الصيادين في بحر شمال غزة، وهو ما أدّى إلى هروب الصيادين خوفاً على حياتهم.

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ولم ترد معلومات من المصادر ذاتها عن وقوع أي إصابات بين صفوف الصيادين.

ويُعد الصيد واحداً من أهم المهن التي يعمل بها سكان غزة، ووفق نقابة الصيادين الفلسطينيين، فإن نحو 4 آلاف صياد في القطاع، يعيلون أكثر من 50 ألف فرد، يعملون في هذا النشاط.

وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكل غير مسبوق، خلال سنوات الحصار، نتيجة تراجع حجم الصيد اليومي، بسبب القيود التي يفرضها الاحتلال على المساحات التي يسمح لهم بالصيد فيها.

وتستهدف قوات الاحتلال الصيادين في عرض البحر بشكل يومي، في انتهاكات تُضاف إلى سلسلة الانتهاكات التي تمارسها قوات الاحتلال بحق قطاع غزة، منذ توقيع اتفاق التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال في 26 آب/ أغسطس 2014، برعاية مصرية.

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وتنص اتفاقية (أوسلو) الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي في 13 أيلول/ سبتمبر 1993، على السماح للصيادين بالإبحار مسافة 20 ميلًا بحريًا على طول شواطئ قطاع غزة، إلا أن الاحتلال قلّص المسافة إلى 6 أميال بحرية فقط، وفي بعض الأحيان يمنعها تماماً.

المصدر / فلسطين أون لاين