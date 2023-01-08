الشجاعية x شباب الزوايدة.. سعي لفوز جديد وانتصار أول

غزة/ إبراهيم أبو شعر:

تختتم اليوم، منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري “ooredoo” الممتاز لكرة القدم لأندية غزة لموسم 2022-2023، بإقامة ثلاثة مباريات، تجمع الشجاعية وضيفه شباب الزوايدة، وغزة الرياضي مع اتحاد بيت حانون، وشباب جباليا مع خدمات النصيرات.

الشجاعية x شباب الزوايدة

يتطلع اتحاد الشجاعية لمواصلة انتصاراته عندما يلتقي شباب الزوايدة، في المباراة التي تجمعهما على ملعب اليرموك ويريد فيها أصحاب الأرض النقاط الثلاثة من أجل تذليل الفارق مع المتصدر خدمات رفح والتساوي مع جاره الشباب مرة أخرى.

الشجاعية يدخل اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد عودته في الأسبوع الماضي بالفوز من أمام اتحاد بيت حانون، والذي كان له دوراً مهماً في إعادة الثقة للفريق بقدرته على مواصلة مشوار المنافسة على اللقب عقب الخسارة التي تلقاها على يد شباب خانيونس في الجولة الثانية عشرة.

الشجاعية يملك في رصيد 24 نقطة محتلاً المركز الثالث ويريد تعزيز رصيده من النقاط مستغلاً الحالة المعنوية التي سيكون بها الزوايدة في ظل تدهور نتائج الفريق منذ صعوده للدوري الممتاز.

يعول الشجاعية على صحوة الخط الأمامي للفريق وعودته لزيارة الشباك، وهذا ما سيحاول الفريق استغلاله مع المؤازرة الجماهيرية التي سيحظى بها من أجل تفادي أي مفاجآت قد تجعل موقف الفريق يزداد صعوبة في صراع المنافسة.

ونجح المدرب هيثم حجاج في اعادة الثقة للاعبيه عقب الخسارة من النشامى، وكاد أن يفوز على الحوانين بنتيجة كبيرة بعدما تمكن من تسجيل هدفين في أقل من خمسة دقائق، وهذا ما سيحاول البناء عليه في مباراة اليوم والعمل على معالجة الأخطاء الدفاعية التي عانى منها الفريق كثيرا منذ بداية الموسم.

في المقابل، لن تكون مهمة الزوايدة سهلة من أجل الظفر بنقاط المباراة كاملة، في إطار مساعيه للهرب من مقصلة الهبوط للدرجة الأولى، والتي أصبحت تحيط بالفريق من كافة الاتجاهات.

على الرغم من أن الأمر يبدو صعباً في ظل ما يمر به الفريق، لكنه لا يملك أي خياراً آخر لتجديد أمله في الخروج من مأزق المركز الثاني عشر والأخير الذي يحتله برصيد 5 نقاط.

ويبقى الزوايدة يبقى الفريق الوحيد الذي يخلو سجله من أي فوز على مدار مبارياته الـ13 السابقة، حيث خسر في ثمانية مناسبات وتعادل في خمسة، لكن أحد أهم هذه التعادلات كان أمام الشجاعية عندما انتهى لقاء الذهاب بينهما بثلاثة أهداف لكل فريق، وهذا ما يجعل الضيوف يملكون الرغبة في تكرار الظهور المميز لهم على أمل خطف الفوز أو التعادل أمام الشجاعية.

وعين الزوايدة المدرب توفيق الهندي لقيادة للفريق بعد استقالة حازم الحجار الأسبوع الماضي، ويعول الفريق على خبرة الهندي في قيادته للخروج من دائرة الخطر وتحقيق مفاجأة قوية في ضمان البقاء مع نهاية المسابقة.

غزة الرياضي x اتحاد بيت حانون

سيكون غزة الرياضي أمام فرصة جديدة لتعزيز آماله في الابتعاد عن الخطر، عندما يستقبل ضيفه اتحاد بيت حانون في مباراة تجمع الفريقين على ملعب فلسطين.

يدرك غزة الرياضي أهمية الفوز على الحوانين في لقاء اليوم، والذي سيجعل الفريق يغادر المركز الحادي عشر وقبل الأخيرة للمرة الأولى منذ فترة طويلة، حيث يتواجد الفريق في المركز المؤدي للهبوط منذ الجولة الرابعة، قبل أن يذلل الفارق مع خدمات النصيرات صاحب المركز العاشر إلى نقطة واحدة بعد فوزه المثير على شباب خانيونس الأسبوع الماضي.

غزة الرياضي رفع رصيده إلى 9 نقاط عقب الفوز في الجولة الماضية، ليتجدد أمل الفريق في البقاء وهذا ما سيزداد قوة حال تمكن العميد من كسر عقدته أمام الحوانين وتحقيق الفوز عليهم.

ولم يسبق أصحاب الأرض تحقيق الفوز على بيت حانون في أي مباراة جمعتهما في الدوري الممتاز، حيث التقيا في 5 مناسبات سابقة كانت التفوق في جميعها للحوانين، لكن سيعمل الرياضي على كسر هذه العقدة والخروج بالنقاط الثلاث التي ستجعله في موقف جيد بالإضافة لتقليص الفارق مع بيت حانون إلى 3 نقاط.

المدرب المخضرم نعيم السويركي سيطالب لاعبيه عدم المبالغة في الثقة بعد الفوز الأخير، وأن يبقى جميعهم متحملين للمسؤولية لتفادي العودة للخلف مرة أخرى، والعمل على تحقيق الانتصار الثاني تواليا والثالث لهم في بطولة الدوري الممتاز.

على العكس تماماً يدخل بيت حانون اللقاء بمعنويات متراجعة بعد تلقيه لخسارتين متتاليتين أمام شباب جباليا والشجاعية في الجولتين السابقتين، ليدخل الفريق في حسابات لم يمكن يتمنى أن يتواجد بها، بعدما توقف رصيده عند 15 نقطة في المركز التاسع.

ويمني الحوانين النفس في مواصلة تفوقه أمام غزة الرياضي على وجه الخصوص من أجل الابتعاد خطوة مهمة عن المراكز المؤدية للهبوط وتوسيع الفارق مع العميد إلى 9 نقاط.

اتحاد بيت حانون لم يحقق في الموسم الحالي النتائج المنتظرة منه خاصة وأنه استهل البطولة بالفوز في مباراتين متتاليتين، قبل أن يبدأ مرحلة طويلة من النتائج السلبية حتى الجولة الماضية، باستثناء تحقيقه لفوزين على خدمات النصيرات والزوايدة في ختام مرحلة الذهاب.

وسيعمل بيت حانون سيعمل قصارى جهده للخروج بالنقاط الثلاثة من مباراة اليوم، والتي سيضرب فيها عصفورين بحجر ويضع نفسه على مسافة جيدة من الفرق المتصارعة من أجل ضمان البقاء.

المدرب محمد العيماوي سيكون عليه الضغط الأكبر من أجل الفوز وسيعمل على وضع لاعبيه في حالة معنوية أفضل من تلك التي مروا بها في المباراتين السابقتين، والعودة لتحقيق الانتصارات والوصول إلى المركز الذي يؤمن لهم البقاء قبل الوصول للمراحل الختامية التي ستكون أكثر صعوبة.

شباب جباليا x خدمات النصيرات

على ملعب بيت حانون يستقبل شباب جباليا ضيفه خدمات النصيرات، وعينه على تحقيق الانتصار الثالث على التوالي ومواصلة التواجد في مراكز المقدمة، فيما ستكون مهمة الضيوف صعبة من أجل تحقيق الفوز والخروج من الموقف الصعب لهم على سلم الترتيب.

شباب جباليا المنتشي ببدايته المميزة لمرحلة الإياب بالفوز على بيت حانون والزوايدة، يريد أن يواصل هذه البداية ويعززها بفوز ثالث سيمنح الفريق قدرة على امتلاك حظوظ في المنافسة على اللقب رغم فارق النقاط بينه وبين المتصدر خدمات رفح.

ونجح شباب جباليا في الحصول على 20 نقطة جعلت موقفه مريح للغاية مقارنة بما عانى منه الثوار في الموسم الماضي، حيث كان الفريق قاب قوسين أو أدنى من الهبوط للدرجة الأولى، لكنه حسم البقاء في اللحظات الأخيرة من مباراته أمام الأهلي ويتفادى وداع الدوري الممتاز.

وسيكون على المدرب أحمد عبد الهادي تحفيز لاعبيه بعدم المبالغة في الثقة أمام النصيرات، وتعزيز روح المنافسة لديهم من أجل حصد النقاط الثلاث وتحقيق فوزهم الثالث تواليا.

أما خدمات النصيرات فيزور ملعب بيت حانون للمرة الأولى منذ بداية الموسم، وعينه على العودة بفوز يعيد التوازن للفريق الذي أصبح مهددا بالتراجع للمركز الحادي عشر في الترتيب حال خسارته من الثوار وفوز غزة الرياضي على الحوانين.

خسارة النصيرات الأخيرة من شباب رفح في الأسبوع الماضي زاد من مهمة الفريق صعوبة، خاصة وأنه تزامن مع فوز العميد الذي ذلل الفارق معه إلى نقطة واحدة.

ولم يجمع الأصفر سوى 10 نقاط منذ بداية المسابقة محتلاً المركز العاشر، ويمثل الفوز له في مباراة اليوم أهمية كبيرة من أجل الحفاظ على تواجده في مركزه الحالي على أقل تقدير.

يدرك الضيوف أن مهمتهم لن تكون سهلة إلا أنه لا يملك أي خيارات أخرى من أجل الابتعاد عن منطقة الخطر في الترتيب.

بلال تمراز مدرب الفريق سيحاول معالجة المشاكل التي حرمت فريقه من الوصول لشباك منافسيه خاصة في مباراتيه السابقتين، واستغلال الفرص التي تتاح لهم أمام المرمى في لقاء اليوم على أمل العودة بالنقاط الثلاثة.