عائلة المعتقل اشتية تحذّر من تدهور حالته الصحية في سجون السلطة

نابلس-غزة/ محمد أبو شحمة:

أكدت عائلة المعتقل السياسي في سجون السلطة، المطارد مصعب اشتية، أن نجلها يعاني سوء تغذية، ونقصًا في الفيتامينات، وفق فحوصات طبّية خضع لها، نتيجة استمرار اعتقاله منذ أكثر من 3 أشهر.

وأوضح عاكف اشتية، والد المعتقل "مصعب" عقب زيارة نجله في سجن "بيتونيا" برام الله لصحيفة "فلسطين"، أن نجله يعاني حالة صحية غير مستقرة، إضافة إلى ظهور بعض الالتهابات في يده اليمنى بسبب سوء التغذية.

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وقال: إن "القضاء أصدر قرارًا بالإفراج عن نجلي مصعب، ولكن جهاز الأمن الوقائي يرفض الإفراج عنه، ويُعد نفسه فوق القانون، ويتعامل بمنطق العصابات".

وأشار إلى أن العائلة تستعد للتوجه إلى "المحكمة الإدارية العليا" لإصدار قرار جديد بالإفراج عن نجله من سجون السلطة.

وفي السياق، حذّر مصطفى شبات محامي المعتقل اشتية، من تدهور جديد طرأ على صحته، نتيجة عدم حصوله على الأدوية العلاجية باستمرار، وعدم وجود رعاية صحية.

وأكد شبات لصحيفة "فلسطين"، أن الوضع الصحي لمصعب يزداد سوءًا، لذلك نقلته أجهزة السلطة إلى سجن بيتونيا في رام الله بالقرب من المستشفى الاستشاري، ليتم نقله بسرعة للمستشفى في حالة تدهورت صحته.

وأشار إلى أن مصعب يعاني عدّة أمراض من جرّاء تعرّضه للتعذيب في أثناء وجوده في سجون الاحتلال، وضربه على رقبته في التحقيق، وهو ما سبب في مشكلات في الغدد اللمفاوية، ويحتاج إلى علاج بانتظام".

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وأوضح أن مصعب تعرّض أيضًا للتعذيب في أثناء اعتقاله في سجون السلطة، وهو ما أكده في رسالة عرضتها قناة الجزيرة الفضائية، مساء أول من أمس.

وعدّ المحامي شبات أن استمرار اعتقال اشتية جريمة وفق قانون العقوبات، خاصة أن المحكمة قرّرت الإفراج عنه، مبينًا أن رفض أجهزة السلطة تنفيذ أمر القضاء، يُعد تجاوزًا يؤدي إلى الفصل من الوظيفة العمومية لمن لا ينفّذ القرار.

وفي 19 أيلول/سبتمبر الماضي، اعتقلت أجهزة السلطة اشتية، أحد أبرز المطلوبين لقوات الاحتلال الإسرائيلي، وبرفقته المقاوم عميد طبيلة، في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.