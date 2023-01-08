مواجهاتٌ واعتقالاتٌ في مناطق متفرقة بالضفة

شهدت مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة الليلة الماضية وفجر اليوم الأحد، مواجهات في بعض المناطق بين الشبان وقوات الاحتلال التي اعتقلت عددا من المواطنين.

ووفق إفادة نادي الأسير اعتقلت قوات الاحتلال عددا من الشبان جرى تحويلهم للتحقيق لدى الأجهزة الأمنية بحجة المشاركة في أعمال مقاومة شعبية، بينما تم إخضاع العشرات لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات واقتحام منازلهم والعبث بمحتوياتها.

واقتحمت قوات الاحتلال المنطقة الأثرية في بلدة سبسطية شمال مدينة نابلس، كما اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال مدينة الخليل، حيث داهمت عشرات المنازل وأجرت بها تفتيشات واسعة.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال في بلدة سلوان، وفي بلدة المغير بـ مدينة رام الله، فيما أطلق مسلّحون النار تجاه حاجز الجلمة وجنين وحاجز "دوتان" العسكري ومستوطنة "جانيم".

وفي مدينة نابلس، استهدف المقاومون حاجز بيت فوريك بالرصاص، فيما استهدفوا بالزجاجات نقطة عسكرية في حوارة.

اقرأ أيضا: حملة مداهمات واعتقالات واشتباكات في الضفة

وأضرم الشبان النيران بنقطة مراقبة لجيش الاحتلال في بلدة حوارة، وأظهر مقطع فيديو، تناقله نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، النيران وهي مشتعلة في النقطة العسكرية.

وفي قلقيلية، فقد اندلعت مواجهات في كفر قدوم وحي النقار والمدخل الجنوبي ومستوطنة كدوميم، وفي مخيم عقبة جبر في أريحا.

كما واندلعت مواجهات في مخيم العروب ومسافر يطا، في مدينة الخليل، وتصدّى الفلسطينيون لاعتداءات المستوطنين بالمدينة.

واعتقلت قوات الاحتلال 4 شبّان في يطا وهم: هاني محمد ياسر شحدة طه وشريف دنديس وعلاء مسودة وحمزة أبو تركي، بحجّة دخولهم منطقة عسكرية مغلقة.

أما فيما يتعلق بالعمليات المسلّحة، فشهدت الضفة اشتباكات وإطلاق نار على قوات الاحتلال في 4 أماكن مختلفة، هي جنين، وحاجز الجلمة العسكري، وحاجز "دوتان"، ومستوطنة "جانيم"، في محافظة جنين.

المصدر / فلسطين أون لاين