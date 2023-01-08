الطقس: أجواء غائمة وارتفاع درجات الحرارة

يكون الجو، اليوم الأحد، غائما جزئيا وباردا نهارا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، وتبقى الفرصة ضعيفة لسقوط أمطار محلية خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً إلى شديد البرودة وتبقى فرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويوم غدٍ الاثنين، تتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، لذا يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، واعتبارا من ساعات الظهيرة يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار، خاصة على المناطق الشرقية والجنوبية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، والرياح غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائما جزئيا وباردا نهارا، خاصة في المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الأربعاء المقبل، غائما جزئيا وباردا نهارا، خاصة في المناطق الجبلية، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين