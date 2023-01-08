البنك المركزي الأردني ينشر صورًا للعملات الجديدة

نشر البنك المركزي الأردني عبر صفحته الرسمية صورًا لباقي فئات أوراق النقد الأردني/الإصدار الخامس (خمسون دينارًا، عشرون دينارًا، عشرة دنانير وخمسة دنانير).

وقال البنك في بيانه إنه استنادًا لنظام اصدار النقد الأردني رقم (55) لسنة 2022 الصادر في الجريدة الرسمية بتاريخ 2/10/2022 ندرج أدناه صورًا لباقي فئات أوراق النقد الأردني/الإصدار الخامس (خمسون دينارًا، عشرون دينارًا، عشرة دنانير وخمسة دنانير) التي تتزين بصور الملوك الهاشميين كما هي في الإصدار الرابع والتي تم الإعلان مسبقًا عن أوصافها ومواصفاتها لغايات تعريف الجمهور على أهم الصور والمعالم التي تزين هذه الفئات والتي تعكس الاصالة والحداثة والمعاصرة.

ويتضمن الإصدار الجديد أحدث العلامات الأمنية المستخدمة في عالم صناعة النقد بالإضافة إلى تحسين جودة أوراق النقد وإطالة عمرها في التداول نظرًا لمرور نحو عشرين عامًا على طرح الإصدار الرابع من النقد الأردني وظهور الحاجة إلى تعزيز العلامات الأمنية والمواصفات الفنية للورقة النقدية وتحسين علامات تمييز فئات النقد الخاصة بالمكفوفين وضعاف البصر.

وأكد البنك المركزي الأردني أن هذه الفئات لن تحمل الصفة القانونية (كعملة قابلة للتداول) الا بعد طرحها جنبًا الى جنب مع فئات الإصدار الحالي للأوراق النقدية (الإصدار الرابع) ضمن مواعيد سيعلن عنها وقت طرح كل فئة، ويستثنى من ذلك فئة الدينار التي تم طرحها بالتداول بتاريخ 26/12/2022 جنبا الى جنب مع فئة الدينار من الإصدار الرابع.







المصدر / وكالات