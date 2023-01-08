الرئيس الأوكراني يجمد جنسية 13 رجل دين من الكنيسة الأرثوذكسية

أفاد موقع Lb.ua الأوكراني، بأن رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي جمد جنسية 13 كاهنًا من الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية التابعة للبطريركية الأرثوذكسية الروسية.

ووفقًا للموقع، وقع زيلينسكي على المرسوم رقم 898/2022 الخاص بذلك في يوم 28 ديسمبر.

وقال الموقع: "كما يحدث غالبًا في مثل هذه الحالات، لا يُنشر المرسوم رسميًا على الملأ لأنه يحتوي على معلومات شخصية، ووفقًا للمصادر يجري الحديث عن تعليق جنسية 13 رجل دين من ممثلي الكنيسة الأرثوذكسية الأوكرانية".

وأشار الموقع إلى أن القائمة تتضمن يوناثان مطران تولشينسكي وبراتسلاف، الذي تتهمه المخابرات الأوكرانية بالخيانة العظمى.

ويزعم الموقع بأن هذا المطران يملك جواز سفر روسيا كذلك.

وفي القائمة يوجد كذلك، الأسقف سيرغي نائب أبرشية تولشينسك، المقرب جدًا من يوناثان.

من جانبها علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على قرار زيلينسكي بالقول: "هذه هي الشيطانية بالذات".

المصدر / وكالات