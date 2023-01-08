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آلاف المستوطنين يتظاهرون ضد حكومة "نتنياهو"

08 يناير 2023 . الساعة 01:01 بتوقيت القدس
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تظاهر الآلاف من المستوطنين، السبت، وسط (تل أبيب)، ضد الحكومة اليمينية الجديدة برئاسة بنيامين نتنياهو، والقرارات التي اتخذتها لتقويض الجهاز القضائي في (إسرائيل).

ورفع المشاركون في التظاهرة الأعلام السوداء، والشعارات المنددة بسياسة الحكومة الجديدة ورئيسها "نتنياهو".

وشارك في التظاهرة شخصيات سياسية (إسرائيلية) سابقة، وأعربوا عن تخوفهم من "هدم الديمقراطية الإسرائيلية".

وتسعى حكومة "نتنياهو" إلى إجراء تعديلات جذرية على جهاز القضاء وضد الأقليات، وتهدف لشرعنة "العنصرية والتمييز"، الأمر الذي تراه شريحة واسعة من المستوطنين "استهدافًا للديمقراطية".

وتتشكل الحكومة من 6 أحزاب يمينية هي "الليكود" و"شاس" و"يهودت هتوراه" و"نوعام" و"الصهيونية الدينية" و"القوة اليهودية"، وقالت هيئة البث الرسمية الإسرائيلية، إن هذه الحكومة الجديدة هي الأكثر يمينية في تاريخ الاحتلال.

المصدر / وكالات
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#الاحتلال #تل أبيب #نتنياهو #المستوطنين

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