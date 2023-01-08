تعرف إلى فوائد سلطة الفواكه في الشتاء

يشتهر فصل الشتاء بمجموعة متنوعة من الفواكه، يحصل الجسم عند تناولها معًا على جرعة عالية من العناصر الغذائية، التي يحتاج إليها على مدار اليوم.

في السطور التالية، نستعرض فوائد تناول سلطة الفواكه في الشتاء.

لضمان الاستفادة من تناول سلطة الفواكه في الشتاء، من الضروري أن تكون متضمنة الثمار التالية:

الفراولة

تحتوي الفراولة على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المعدية في الشتاء، مثل نزلات البرد والإنفلونزا، بفضل قدرته الكبيرة على تقوية الجهاز المناعي ضد الفيروسات.

وتتميز الفراولة أيضًا بمحتواها المرتفع من حمض الفوليك الضروري للحامل والجنين، والماغنسيوم والبوتاسيوم اللذين يساعدان على تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية، ومضادات الأكسدة التي تحد من الإصابة بالسرطان.

الموز

يشتهر الموز باحتوائه على مستويات عالية من البوتاسيوم، لكنه يحتوي أيضًا على الألياف والماغنسيوم والفيتامينات، كما يساهم في تخفيف اكتئاب الشتاء وإنقاص الوزن والوقاية من السرطان.

البرتقال

من أفضل الفواكه الشتوية للصحة العامة، لأنه يمد الجسم بجرعة عالية من فيتامين سي المقوي للمناعة، والذي يساعد أيضًا على الوقاية من الأنيميا، عن طريق تحسين امتصاص معدن الحديد من الأطعمة.

علاوة على ذلك، يقدم البرتقال فوائد أخرى للجسم، أبرزها:

تحسين صحة القلب.

ضبط ضغط الدم.

حماية الجلد من التلف.

ملين طبيعي لعلاج الإمساك.

الجريب فروت

مصدر غني بفيتامين سي، كما يُعرف بدوره الفعال في تقليل الحموضة وتعزيز التمثيل الغذائي وإنقاص الوزن وتقوية العظام، لذلك يجب أن يكون جزءًا أساسيًا من سلطة الفواكه الشتوية.

التفاح

عند تناول التفاح، يحصل الجسم على الألياف والفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، وغيرها من العناصر الغذائية الضرورية للصحة العامة في الشتاء.

الرمان

غني بالحديد وفيتامين أ وفيتامين سي وفيتامين هـ وحمض الفوليك، كما يساعد على الوقاية من أمراض القلب، مثل تصلب الشرايين، والتهاب المفاصل، بالإضافة إلى قدرته على خفض ضغط الدم المرتفع وتحسين الذاكرة.

الأناناس

يتوافر في الأناناس جميع العوامل التي تجعله من الفواكه الصحية لفصل الشتاء، وتشمل:

منخفض السعرات الحرارية.

غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

يعزز المناعة.

يقوي العظام.

يسهل عملية الهضم.

التوت الأسود

يوفر التوت الأسود للجسم الألياف وفيتامين سي وفيتامين ك والمنجنيز، كما يمثل أهمية كبيرة لصحة الدماغ، حيث يساعد على تحسين الوظائف الإدراكية، بالإضافة إلى فوائده المتعلقة بمكافحة شيخوخة البشرة وتعزيز حاسة الإبصار وتقوية العظام وخفض الكوليسترول والوقاية من السرطان.

المصدر / وكالات