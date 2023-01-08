بعد 50 عامًا من فقدانها.. أمريكية تعثر على محفظتها

عثرت سيدة من ولاية فرجينيا الغربية على محفظتها التي فقدتها منذ أكثر من 50 عامًا، وتسبب الأمر في سعادة بالغة لها، وفقًا لموقع "نيويورك تايمز".

يبدو أن شارون داي قد وضعت العنصر في غير محله أثناء وصله رقص وهي طالبه في المدرسة الثانوية عام 1968 عندما كان عمرها 16 عامًا - واعتقدت أنها لن تراها مرة أخرى.

أبلغ مقاولون مسؤولين عن تجديد المدرسة عن اكتشافهم للمحفظة في قنوات مبنى المدرسة عندما خضعت للتجديدات لتصبح شققًا.

قال برادلي سكوت، مالك شركة New River Contracting في فايتفيل، لمنفذ WDTV المحلي، "هذه هي مجاري الهواء التي كنا نكسرها عندما سقطت، لا يزال بإمكانك في الواقع رؤية حذاء قديم هناك. هناك بعض الأشياء الأخرى ".

كشف سكوت أن القناة كانت مغلقة منذ عقود، لذا فقد كشف البناء عن كبسولة زمنية من المتعلقات المتنوعة، بما في ذلك تذاكر مباراة الملاكمة والأحذية ومحفظة داي.

قال سكوت إنه مصمم على العثور على صاحب المحفظة، وانتقل إلى فيس بوك للبحث عن السيدة عن طريق اسمها، وادعى أنه وجدها في أقل من أسبوع.

قال: "عندما وجدنا تلك المحفظة، كان هذا شيئًا مختلفًا تمامًا عنها على الفور، مثل هذا شيء يمكننا تحديده على أنه ملكية شخصية لشخص ما قد لا يزال يعيش في هذه المنطقة ومع كل صور المحفظة وأوضح سكوت أن أسماء ظهر صور المحفظة، وبداخلها بطاقة الضمان الاجتماعي، كانت مثل "حسنًا، أعتقد أنه يمكننا العثور على هذا الشخص بالفعل"

لم تفكر داي في المحفظة مرة أخرى منذ أن فقدت كل تلك السنوات الماضية.

تعيد اكتشاف ذكرياتها عن طريق المحفظة، تتذكر قائلة: "لم أفكر مطلقًا في الحصول على شيء كهذا منذ 54 عامًا من وقت حصولي عليه"، مضيفة أن أختها أبلغتها باستفسار سكوت.

وبينما كانت داي تبحث في مقبرة الذكريات، قالت إنها "متحمسة" لإعادة اكتشاف متعلقاتها القديمة وصورها التي كانت مغلقة في سقف مدرستها الأم، اعترفت بأنها شعرت وكأنها عادت إلى مدرسة فايتفيل الثانوية، التي أغلقت نهائياً في عام 2019.

عثرت على تذكارات عمرها 50 عامًا، وهي تخطط الآن لصياغة سجل قصاصات للصور التي أعيد اكتشافها وتذكارات عمرها نصف قرن من محفظتها.

وأضافت: "لقد كنت متحمسة لأنني كنت أعرف أن هناك أشياء تخصني، وأحب صوري للأشخاص الذين ذهبت إلى المدرسة معهم وأصدقائي، إنه شيء لم أكن أعتقد مطلقًا أنني سأراه أو أعرف ما الذي يجري بشأنه."

المصدر / وكالات