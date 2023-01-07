شباب الخليل يجتاز البيرة في دوري المحترفين وبلاطة يزيد معاناة الأمعري

الخليل-غزة/ وائل الحلبي:

استثمر شباب الخليل تعثر المتصدر هلال القدس بفوزه الثمين على البيرة، في ختام مباريات الجولة الـ12 من دوري "ooredoo" للمحترفين لكرة القدم لأندية الضفة الغربية موسم 2023/2022، وتمكن بلاطة من تحقيق فوز ثمين على الأمعري، فيما احتكم وادي النيص وأهلي الخليل للتعادل.

شباب الخليل ذلل الفارق مع هلال القدس إلى نقطة واحدة، بعد فوزه الثمين على البيرة بهدفين دون رد، في لقاء جمع الفريقين على ملعب ستاد الشهيد فيصل الحسيني، ليرفع شباب الخليل رصيده إلى 27 نقطة في المركز الثالث بفارق الأهداف عن المكبر صاحب المركز الثاني بنفس الرصيد، وتجمد رصيد البيرة عند 13 نقطة في المركز الثامن.

ويدين شباب الخليل بهذا الفوز للاعبه محمد خالد الجعبري صاحب هدفي المباراة، الذي سجلهما في الدقيقتين (60+24).

بدوره حقق مركز بلاطة فوزا ثمينا على مضيفه الأمعري بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جرى بينهما على نفس ملعب المباراة الأولى، ليرفع بلاطة رصيده إلى 22 نقطة في المركز الخامس، وتجمد رصيد الأمعري عند 4 نقاط في المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

عبد الرحمن وشاح افتتح التسجيل للجدعان في الدقيقة (15)، وعدل أحمد أبو عبيد النتيجة للأمعري بعدما أخطأ في ابعاد الكرة ووضعها في مرمى فريقه (50)، لكن زميلهما أمين مزيد تمكن من تسجيل هدف الفوز لبلاطة في الدقيقة (67).

وفي مباراة ثالثة احتكم وادي النيص وأهلي الخليل للتعادل الإيجابي بهدف لمثله، في اللقاء الذي جرى بينهما على ستاد الخضر، ليبقى وادي النيص في المركز السابع برصيد 13 نقطة بفارق الأهداف عن البيرة، وحل أهلي الخليل في المركز التاسع برصيد 10 نقاط.

أشرف نعمان تقدم بالهدف الأول لوادي النيص (9)، لكن محمد طارق الجعبري نجح في تعديل النتيجة لأهلي الخليل (39).

المصدر / فلسطين أون لاين