تشيلسي يتعاقد مع لاعب وسط ومهاجم

أعلن تشلسي الإنكليزي السبت تعاقده مع لاعب الوسط البرازيلي الشاب أندري سانتوس من فاسكو دي غاما والمهاجم العاجي الدولي الشاب دافيد داترو فوفانا من مولده النروجي لستة أعوام ونصف مع خيار التمديد لعام إضافي.

وساهم سانتوس البالغ 18 عاماً في ترفيع فريقه الموسم الماضي إلى دوري النخبة، بحلوله ثالثاً في دوري الدرجة الثانية، حيث خاض 33 مباراة وسجل 8 أهداف.

قال سانتوس المولود في ريو والذي حمل ألوان منتخب البرازيل تحت 20 سنة "هذه فرصة كبيرة لي. اللاعبون جيدون وانا سعيد للتواجد هنا".

بدوره، وصل فوفانا البالغ 20 عاماً إلى النروج في شباط/فبراير 2021، وسجل 24 هدفاً و10 تمريرات حاسمة في 65 مباراة مع مولده قبل تعاقده مع فريق غرب لندن.

قال اللاعب الذي خاض مباراتين دوليتين مع بلاده في بيان لناديه الجديد "سعيد للتوقيع مع نادي أحلامي".

وكان مدرب تشلسي غراهام بوتر علّق ان اللاعب الذي لم يلعب منذ منتصف تشرين الثاني/نوفمبر "سنمنحه بعض الوقت للتدرّب، تقييمه والعمل بأفضل طريقة ليجتاز هذه المرحلة الجديدة من مسيرته".

ويعاني تشلسي من اصابات لدى مهاجميه، على غرار رحيم سترلينغ، الأميركي كريستيان بوليسيك.

وبعد التعاقد مع المدافع الدولي الشاب الفرنسي بنوا بادياشيل بصفقة مقدّرة بـ35 مليون جنيه استرليني، يسعى النادي الإنكليزي لضم المهاجم الفرنسي ماركوس تورام، الأوكراني ميخايلو مودريك أو البرتغالي جواو فيليكس حسب تقارير صحافية.

المصدر / وكالات