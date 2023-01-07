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مرداوي: استمرار اعتقال السلطة لمصعب اشتية يُخالف إرادة شعبنا

07 يناير 2023 . الساعة 21:30 بتوقيت القدس
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قال القيادي في حركة حماس محمود مرداوي، إن استمرار اعتقال السلطة للمطارد مصعب اشتية سلوك مدان ومشين يعكس إرادة مخالفة لإرادة شعبنا، مبينا أن السلطة انزعجت جدا من الرسالة المسربة التي كشف فيها مصعب اشتية ظروف اعتقاله داخل سجونها.

وأكد مرداوي أن إجراءات السلطة بحق أبناء شعبنا تساهم في ترسيخ التهويد والاستيطان.

وأضاف: "هناك تأييد شعبي لمجموعة عرين الأسود في الضفة وهذا ما يزعج السلطة، وما أظهره برنامج ما خفي أعظم من ظروف اعتقال مصعب اشتية كشفت إجرام السلطة للأمة العربية والإسلامية".

وأشار إلى أن السلطة تعتقل كوادر حركة حماس في الضفة بذرائع واهية، وتخضع لإرادة الاحتلال حفاظا على الامتيازات الخاصة، ما يساهم في توتر الحالة الوطنية.

وأوضح أن اعتقال السلطة للمقاومين بذريعة الحفاظ عليهم دعاية لن تنطلي على شعبنا الفلسطيني، مشددا على أن السلطة لن تستطيع وأد المقاومة من خلال ملاحقة المقاومين واعتقالهم.

وتابع مرداوي: "نعول على شعبنا في احتضان المقاومين بالضفة المحتلة، وعلى حركة فتح والفصائل الوطنية ردع السلطة وإجبارها على وقف الاعتقالات السياسية وملاحقة المقاومين".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مصعب اشتية

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