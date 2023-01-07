تعرف على المدرب الجديد لمنتخب البرتغال

كشفت تقارير إعلامية بريطانية عن توصل الإسباني روبرتو مارتينيز إلى اتفاق مع الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، لخلافة فرناندو سانتوس في منصب المدير الفني لمنتخب البرتغال.

وكان مارتينيز قد غادر المنتخب البلجيكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عقب الخروج من دور المجموعات في نهائيات كأس العالم قطر 2022.

وقالت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، في تقرير لها اليوم السبت، إن "مارتينيز توصل إلى اتفاق شفهي ليصبح المدير الفني للبرتغال"، مشيرة إلى أنه "من المقرر الانتهاء من تعيين الإسباني البالغ من العمر 49 عاما بحلول نهاية الأسبوع المقبل".

وتلقى مارتينيز عروضا من العديد من الأندية والمنتخبات في الفترة الأخيرة، بعد انتهاء مغامرته مع بلجيكا في كأس العالم قطر 2022، ليضع حدا لمسيرته التي بدأت مع منتخب "الشياطين الحمر" في أغسطس/ آب 2016، وقادهم خلالها لاحتلال المركز الثالث في كأس العالم 2018 وإلى الدور ربع النهائي ليورو 2020.­­­­­

وأشار التقرير ذاته إلى أنه "من المقرر الآن أن يتولى مدرب إيفرتون السابق تجربة جديدة في مشواره التدريبي، من خلال الإشراف على منتخب البرتغال الذي وصل إلى دور الثمانية في كأس العالم 2022".

وترك البرتغالي سانتوس منصبه، بعد 8 سنوات قضاها مع منتخب بلاده، إثر الإقصاء من ربع نهائي كأس العالم أمام المغرب (1-0)، فيما يحتل المنتخب البرتغالي حاليا المركز التاسع في التصنيف العالمي للفيفا، وهو الذي يضم في صفوفه العديد من النجوم؛ على غرار اللاعب الجديد لنادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو، ولاعب مانشستر يونايتد برونو فرنانديز ومتوسط ميدان مانشستر سيتي برناردو سيلفا.

المصدر / وكالات