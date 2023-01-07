15 عملًا مقاومًا في الضفة خلال الـ24 ساعة الأخيرة

تصاعدت أعمال المقاومة الفلسطينية في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، لتسجل 15 عملاً مقاومًا، منها 6 عمليات إطلاق نار، وإلقاء زجاجتين حارقتين، وإحراق نقطة عسكرية، وعملية تصدي للمستوطنين، واندلاع المواجهات مع جيش الاحتلال في 5 نقاط.

واندلعت مواجهات مع الاحتلال في سلوان بمدينة القدس، وفي المغير برام الله، فيما أطلق مقاومون النار تجاه حاجز الجلمة وجنين وحاجز دوتان ومستوطنة جانيم.

أما في نابلس، استهدف المقاومون حاجز بيت فوريك بالرصاص، وأحرقوا نقطة عسكرية في حوارة بالزجاجات الحارقة.

واندلعت مواجهات في مخيم العروب ومسافر يطا في مدينة الخليل، بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.

أما فيما يتعلق بالعمليات النوعية، فشهدت الضفة الغربية اشتباكات وإطلاق نار على قوات الاحتلال في 4 أماكن مختلفة (جنين - حاجز الجلمة – حاجز دوتان– مستوطنة جانيم) في محافظة جنين وعلى حاجز بيت فوريك في نابلس وإحراق نقطة عسكرية في حوارة، وإلقاء زجاجات حارقة على البرج العسكري في مخيم العروب.

المصدر / فلسطين أون لاين