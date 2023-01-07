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إصابة فلسطينيين باعتداء للمستوطنين في بيت لحم

07 يناير 2023 . الساعة 19:28 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أصيب، مساء اليوم السبت، فلسطينيين بجروح ورضوض جراء اعتداء المستوطنين على منازلهم في منطقة "خلة النحلة" جنوب بيت لحم. 

وأفاد مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية بأن مجموعة من المستوطنين هاجمت بالحجارة منازل المواطنين الواقعة في الجهة الشرقية القريبة من منطقة "خلايل اللوز".

وأوضح أن الهجوم أدى إلى إصابة المواطنة ثمينة علي عبيات (55 عاما) بجروح في الرأس، والشاب فراس عبيات برضوض، ونقلا الى مستشفى بيت جالا الحكومي.

يذكر أن اعتداءات المستوطنين في منطقة "خلة النحلة" تصاعدت في الفترة الأخيرة، في إطار محاولاتهم للاستيلاء على أراضي وتجريفها ونصب كرافانات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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