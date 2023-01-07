تشيلسي يقترب من ضم لاعب برشلونة السابق

تواصلت إدارة تشيلسي الإنجليزي مع نظيرتها في لايبزيغ الألماني، من أجل التعرف إلى إمكانية التعاقد مع الجناح الإسباني داني أولمو في فترة الانتقالات الشتوية الجارية، من أجل تدعيم الجانب الهجومي للبلوز، في ظل المعاناة التي يعيشها الفريق في هذا المركز.

وأكدت صحيفة "The Sun" الإنجليزية أن تشيلسي يخشى التعثر في صفقة الأوكراني ميخايلو مودريك لاعب شاختار دونيتسك، والذي يدخل أرسنال في منافسة قوية على ضمه، بالتزامن مع مطالبة شاختار بالحصول على قيمة مالية مرتفعة (نحو 88 مليون جنيه إسترليني) للتخلي عن لاعبه.

وعانى تشيلسي من تأثر بعض لاعبيه في خط الهجوم من مشاكل بدنية، مثل رحيم ستيرلينغ وماسون ماونت وكريستيان بوليسيتش، لذا قرر النادي التحرك في سوق الانتقالات الشتوية للبحث عن عنصر هجومي.

وينتهي عقد أولمو مع لايبزيغ في يونيو/ حزيران 2024، وقد سجّل 19 هدفًا وصنع 22 آخر، منذ وصوله إلى ناديه الألماني في 2020، قادمًا من دينامو زغرب الكرواتي، فيما كان اللاعب مرتبطًا في وقت سابق بالانتقال إلى ناديه الأسبق برشلونة.

المصدر / وكالات