أحرق شبان ثائرون نقطة مراقبة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة اشتعال النيران في نقطة المراقبة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال في حوارة.

شبان فلسطينيون يحرقون نقطة مراقبة تابعة لقوات الاحتلال في بلدة حوارة جنوب #نابلس pic.twitter.com/mvMbyZWJmT

— فلسطين أون لايـن (@F24online) January 7, 2023

وسجلت في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية 27 عملا مقاوما، من بينها 9 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة وعملية تصدي للمستوطنين، واندلاع المواجهات في 16 نقطة.

وأطلق مقاومون النار على حاجز حوارة وبوابة الطور ومعسكر حوارة ومستوطنة هار براخا وصرة ومستوطنة بركة وعورتا والمربعة في نابلس، فيما اندلعت مواجهات في قريوت وبيت دجن وبيتا وأوصرين.

أما في قلقيلية، فقد اندلعت مواجهات في كفر قدوم وحي النقار والمدخل الجنوبي ومستوطنة كدوميم، وفي مخيم عقبة جبر في أريحا، ومخيم العروب وباب الزاوية في الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين