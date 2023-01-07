فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة فلسطينيين باعتداء للمستوطنين في بيت لحم

تشيلسي يقترب من ضم لاعب برشلونة السابق

"بكيرات": العدوان على الأقصى رسالة تحدٍ للعالم العربي والإسلامي

الاعتقال السياسي يبعد مصطفى جرار عن والدته المريضة

نقابة الصحفيين الأردنيين تدين انتهاكات الاحتلال في "الأقصى"

خليجي 25.. البحرين تهزم الإمارات في مستهل مشوار الدفاع عن اللقب

سجال في سوق الذهب بعد قرار نقابة الصاغة في غزة.. ما القصة؟

خدمات رفح يقترب خطوة جديدة نحو مجده السابع وأهلي غزة يعود للانتصارات

أين سيذهب زيدان بعد انهيار حلمه بتدريب منتخب فرنسا؟

مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الأسباني

بالفيديو شبان ثائرون يحرقون نقطة مراقبة للاحتلال في حوارة

07 يناير 2023 . الساعة 19:04 بتوقيت القدس
...

أحرق شبان ثائرون نقطة مراقبة تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة اشتعال النيران في نقطة المراقبة العسكرية التابعة لجيش الاحتلال في حوارة.

 

 وسجلت في الضفة الغربية خلال 24 ساعة الماضية 27 عملا مقاوما، من بينها 9 عمليات إطلاق نار، وتفجير عبوة ناسفة وعملية تصدي للمستوطنين، واندلاع المواجهات في 16 نقطة.

وأطلق مقاومون النار على حاجز حوارة وبوابة الطور ومعسكر حوارة ومستوطنة هار براخا وصرة ومستوطنة بركة وعورتا والمربعة في نابلس، فيما اندلعت مواجهات في قريوت وبيت دجن وبيتا وأوصرين. 

أما في قلقيلية، فقد اندلعت مواجهات في كفر قدوم وحي النقار والمدخل الجنوبي ومستوطنة كدوميم، وفي مخيم عقبة جبر في أريحا، ومخيم العروب وباب الزاوية في الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#نابلس #حوارة #الاحتلال الإسرائيلي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة