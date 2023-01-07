سجال في سوق الذهب بعد قرار نقابة الصاغة في غزة.. ما القصة؟

خاص فلسطين أون لاين

اشتكى بعض تجار الذهب في سوق القيسارية وسط مدينة غزة من قرار نقابة الصاغة وتجار المعادن الثمينة الذي صدر يوم الأربعاء الماضي والمتعلق بالترويج الإعلامي على مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي أحدث سجالاً بين التجار والنقابة.

وعبر تاجر الذهب هاني سكيك "35 عاماً" عن رفضه لقرار النقابة، قائلا: "تلقيت مخالفة من وزارة الاقتصاد دون معرفة أسباب هذه المخالفة".

وأشار إلى أنه في وقت سابق تعهد في مركز الشرطة بعدم التصريح بأسعار الذهب على مواقع التواصل الاجتماعي وتم الالتزام بذلك.

ولفت سكيك إلى أن محتواه على مواقع التواصل الاجتماعي لا يوجد به إساءة لتجار الذهب، مشيراً إلى أن ما يتم عرضه يصب في صالح المستهلك من خلال تثقيفه عن الذهب وصناعته قبل شرائه، وكذلك توعيته حول عياراته وأفضل أنواعه.

وناشد رئيس لجنة متابعة العمل الحكومي في غزة عصام الدعليس إلى النظر في قرار النقابة والمخالفة التي تلقاها من وزارة الاقتصاد دون أي سبب يذكر .

من جهته، أكد نقيب الصاغة في قطاع غزة محمد حبوب، أن القرار الإداري الذي صدر يوم الأربعاء رقم 1 لعام 2023 عن مجلس ادارة نقابة الصاغة وتجار المعادن الثمينة بخصوص الترويج الإعلامي يهدف إلى الحفاظ على أمن وسلامة تجار الذهب داخل قطاع غزة.

وأوضح أن النقابة اتخذت القرار بناء على مصوغات ولوائح قانونية توضح العقوبات والثواب، مشدداً على ضرورة التزام جميع تجار الذهب بالقرار لكي لا يتم التعدي على حقوق التجار جميعاً.

وأوضح حبوب أن الذهب لا يعتبر سلعة استهلاكية بل نقد ويجب المحافظة على حقوق وأموال المستهلكين، مشيراً إلى أن الذهب في القانون الفلسطيني يعتبر نقد وليس سلعة.

وتابع: "المستهلك عندما يقتني الذهب يكون من أجل حفظ ماله وحقه، لاعتبار ذلك الملاذ الأمن لدى المستهلكين، لافتاً إلى أن سعر الذهب عالمي ويتغير بتغير البورصة العالمية دون تدخل من أي دولة كانت ولا يختلف سعره من تاجر لأخر.

وأضاف حبوب "أن الذهب قبل أن يتواجد في الأسواق يذهب إلى الرقابة في وزارة الاقتصاد ومن ثم يتم فحصه كيمائياً ومن ثم يظهر عياره وتاليها مرحلة تواجده بالأسواق وأسعاره حسب عياره".

وبين أن القرار الصادر لا يمنع التجار من تصوير الذهب والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لكنه يمنع تحديد الأسعار وظهور التاجر في الفيديو المعروض على منصات التواصل الاجتماعي.

ولفت حبوب إلى أن بند عدم ظهور التاجر في الفيديوهات المصورة لضبط العملية الإعلامية، لكون التاجر غير مؤهل للتحدث عن الذهب وأسعاره.

وحذر من أن عدم التزام تجار الذهب بقرار النقابة سيعرضهم للتوقيع على تعهدات للالتزام بالقرار المعمول به، لافتا إلى أن من لا يلتزم سيتم اخطاره من خلال الشرطة لإغلاق المحل وقد يصل الامر لسحب رخصة مزاولة المهنة.

وأصدرت نقابة الصاغة وتجار المعادن الثمينة في غزة يوم الأربعاء قرار بخصوص الترويج الإعلامي بمنع استخدام المحتوى المرئي سواء كان صوت أو صورة لصاحب المحل أو المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي ويسمح فقط بنشر الصور بدون صوت لصاحب المحل، بالإضافة الى ذلك تم منع عرض الأسعار على شبكات التواصل الاجتماعي والالتزام بتسعيرة النقابة المعتمدة.

وإلى ذلك ألزمت النقابة جميع أصحاب محلات بيع الذهب بحذف جميع المحتوى المرئي الموجود على مواقع التواصل الاجتماعي من تاريخ صدور القرار.

المصدر / فلسطين أون لاين