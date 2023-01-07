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بهدفين لواحد ضمن منافسات المجموعة الثانية..

خليجي 25.. البحرين تهزم الإمارات في مستهل مشوار الدفاع عن اللقب

07 يناير 2023 . الساعة 17:59 بتوقيت القدس
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انتصر المنتخب البحريني على نظيره الإماراتي بهدفين لواحد، السبت، ضمن منافسات المجموعة الثانية من بطولة كأس الخليج لكرة القدم "البصرة 25".

تقدم حامل لقب النسخة الأخيرة أولا عن طريق هدف سجله كميل الأسود في الدقيقة 60، ثم أضاف جاسم الشيخ الهدف الثاني عند الدقيقة 77 بصناعة من مهدي الحميدان.

وجاء هدف الإمارات الوحيد إثر تمريرة من حارب سهيل تابعها سبستيان سهيل داخل المرمى مع حلول الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من زمن المباراة.

وتصدرت البحرين ترتيب المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، قبل المواجهة الأخرى التي ستجمع الكويت مع قطر في وقت لاحق مساء اليوم.

المصدر / وكالات
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#كرة القدم #الإمارات #البحرين #خليجي 25

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