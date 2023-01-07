خدمات رفح يقترب خطوة جديدة نحو مجده السابع وأهلي غزة يعود للانتصارات

غزة - وائل الحلبي

عزز خدمات رفح صدارته للدوري الممتاز بعد الفوز على شباب خانيونس بثلاثة أهداف، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب رفح ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة.

رفع الفوز رصيد خدمات رفح إلى 34 نقطة في المركز الأول، فيما تراجع شباب خانيونس للمركز الثامن برصيد 16 نقطة.

تقدم شباب خانيونس بالنتيجة عن طريق إسلام أبو عبيدة (5)، قبل أن يقلب الخدمات النتيجة بهدفين سجلهما محمد الجرمي (15)، وإبراهيم أبو عمير (70)، فيما سجل إبراهيم العرجا ثالث أهداف الخدمات (97)، علماً أن أنس الشخريت أهدر ركلة جزاء في الدقيقة (65).





وفي مباراة ثانية احتكم اتحاد خانيونس والصداقة للتعادل السلبي، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب خانيونس.

التعادل رفع رصيد الاتحاد إلى 20 نقطة في المركز الرابع مؤقتاً، فيما رفع الصداقة رصيده إلى 16 نقطة في المركز السابع.

دوري الدرجة الأولى

استعاد أهلي غزة ذاكرة الانتصارات بفوز كبير على الجلاء، بأربعة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فلسطين، في منافسات الجولة الرابعة عشر من دوري الدرجة الأولى.

الأهلي رفع رصيده إلى 31 نقطة في المركز الأول، وبقي الجلاء في المركز الثاني عشر والأخير برصيد 3 نقاط.

سجل للأهلي بلال عساف هدفين (35) و (36) ومحمد إسليم هدفين (57) و(63)، وسجل أحمد سليمان هدف الجلاء الوحيد (59).

دوري الدرجة الثانية

وفي الأسبوع 14 من دوري الدرجة الثانية لفرع "الوسطى والجنوب"، حقق القادسية فوزًا مهماً على مضيفه خدمات دير البلح بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت على ملعب الدرة.

سجل الهدف أحمد زعرب بالدقيقة 62، ليحصد الفائز النقطة 11، ويحتل المركز الثامن، وتوقف رصيد الخاسر عند 8 نقاط بالترتيب التاسع، والأخير.

وفي نفس الدرجة لفرع "غزة والشمال" شهد الأسبوع 12، تعادل التفاح مع خدمات جباليا بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما على ملعب اليرموك، ليتأجل حسم الصعود إلى الجولات القادمة، حيث وصل رصيد التفاح إلى 19 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 4 نقاط خلف خدمات جباليا المتصدر بـ 23 نقطة، وقبل جولتين على نهاية المسابقة.

وتعادل اليرموك مع الزيتون بهدف لمثله في اللقاء الذي جمعهما على ملعب بيت لاهيا.

بادر محمود مقداد بالتسجيل لليرموك في الدقيقة 12، رد عليه محمد الظاظا بهدف التعادل للزيتون بالدقيقة 55، ليحصد الأخير النقطة التاسعة، ويحتل المركز الخامس، أما الأول فرفع رصيده إلى 8 نقاط بالمركز السادس، وقبل الأخير.

دوري الدرجة الثالثة

وشهد الأسبوع الخامس من دوري الدرجة الثالثة لفرع "الوسطى والجنوب" تفوق الشافعي على الشوكة بهدف نظيف في ملعب النصيرات البلدي، سجله عصام أبو سلامة عند الدقيقة 56، وتعرض زميله عبد الرحمن مقداد للطرد في الدقيقة 94 لحصوله على بطاقة صفراء ثانية.

وبذلك، يرتفع رصيد الشافعي إلى 3 نقاط في المركز السابع، والأخير، وبفارق الأهداف خلف الشوكة.