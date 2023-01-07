أين سيذهب زيدان بعد انهيار حلمه بتدريب منتخب فرنسا؟

بات أسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين زيدان في حاجة ماسة إلى البحث عن وجهة جديدة، بعد تبخر أحلامه بتولي منصب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، إثر إعلان الاتحاد الفرنسي رسميًّا عن تمديد عقد المدرب ديدييه ديشامب حتى عام 2026.

وكان زيدان يُمنّي النفس بخلافة ديشامب في منصب المدير الفني للمنتخب الفرنسي بعد انتهاء منافسات مونديال قطر 2022؛ لكن وصول الديوك إلى المباراة النهائية دفع اتحاد كرة القدم هناك إلى تمديد عقد ديشامب، وتجاهل فكرة الحصول على خدمات زين الدين زيدان.

بناء مشروع يوفنتوس

يعيش يوفنتوس حالة من عدم الاستقرار في الموسم الحالي رفقة المدرب ماسيميليانو أليغري، مما أدى إلى توديع الفريق لمنافسات دوري أبطال أوروبا مبكرًا، من دور المجموعات، واحتلاله المركز الثالث في الدوري الإيطالي برصيد 34 نقطة، بفارق 7 نقاط خلف نابولي المتصدر.

وعقب استقالة إدارة يوفنتوس بصورة جماعية، تتطلع الإدارة الجديدة إلى بناء مشروع جديد في نادي "السيدة العجوز" يقوده زين الدين زيدان، الذي سبق له اللعب هناك 5 مواسم، خاض خلالها 151 مباراة محرزًا 24 هدفًا.

وتبدو وجهة يوفنتوس الأقرب لزيدان في ظل الإيمان الكامل من إدارة النادي بقدرات المدرب الفرنسي وإمكاناته، التي ستساعد في انتشال الفريق من كبوات الموسم الراهن، بانتظار الإعلان عن إقالة أليغري لبدء إجراءات تعيين زيدان بديلاً له.

تدريب المنتخب البرازيلي

يبدو أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد تخلى بالفعل عن فكرة مواصلة الاعتماد على المدرب المحلي، باحثًا عن مدرب جديد من أوروبا يقود المنتخب البرازيلي في المرحلة المقبلة، حيث تبدو أسماء زين الدين زيدان وبيب غوارديولا وجوزيه مورينيو حاضرة بقوة بقائمة المُرشحين لتدريب راقصي السامبا خلال المرحلة القادمة.

تحقيق حلم باريس سان جيرمان

لا يبدو أن العلاقة بين باريس سان جيرمان ومدربه كريستوف غالتييه ستصمد طويلًا، حتى وإن قاد المدرب البالغ من العمر 56 عامًا نادي العاصمة الفرنسي صوب لقب الدوري المحلي، الذي يتصدره في الوقت الراهن برصيد 44 نقطة.

باريس سان جيرمان يبحث عن علاج لعدة أزمات، أبرزها الحصول على أول لقب في دوري أبطال أوروبا على مر تاريخه، ثم الإبقاء على كيليان مبابي، وخلق انسجام مثالي بين الثلاثي ليونيل ميسي وكيليان مبابي ونيمار وإزالة التوتر الذي يجمع هؤلاء النجوم.. كل ذلك لن يتحقق إلا من خلال مدرب ساحر يملك خبرة كافية في دوري الأبطال، ليصبح زين الدين زيدان الحل الأمثل للباريسيين.

العودة إلى ريال مدريد

أكثر الأفكار المجنونة في الوقت الراهن، خاصة لو قرر ريال مدريد عدم تجديد عقده مدربه الإيطالي المخضرم كارلو أنشيلوتي الذي ينتهي في 30 يونيو/ حزيران من العام 2024.

ريال مدريد يستعد خلال الموسم المقبل لبناء فريق جديد بعد اقتراب نهاية مشوار نجومه كريم بنزيما وتوني كروس ولوكا مودريتش، وكل ذلك يتطلب مدربًا قادرًا على احتواء المواهب الصاعدة التي يحرص النادي الملكي على التعاقد معها، وسيكون زين الدين زيدان أفضل مدرب للقيام بهذه المهمة

المصدر / وكالات