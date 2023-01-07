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مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الأسباني

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بث مباشر مباراة ريال مدريد وفياريال في الدوري الأسباني

07 يناير 2023 . الساعة 17:32 بتوقيت القدس
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يواجه فريق ريال مدريد فريق فياريال اليوم السبت الموافق 7 يناير 2022 وذلك فى تمام الساعة الخامسة والربع مساء بتوقيت مصر وفلسطين وفي الساعة السادسة والربع مساء بتوقيت السعودية، وفى الساعة السابعة والربع مساء بتوقيت مملكة الامارات العربية.

 

 

 وكان فريق ريال مدريد قد حقق الفوز فى الجولة الماضية وذلك على حسب فريق بلد الوليد.

ترتيب ريال مدريد فى الدورى الاسباني

يتواجد فريق ريال مدريد فى المركز الثاني فى جدول ترتيب الدوري الاسباني وذلك برصيد 38 نقطة وبفارق الاهداف فقط عن برشلونة متصدر الترتيب،  بينما يحل فريق فياريال فى المركز السابع برصيد 24 نقطة.

ويسعى الريال بقيادة كارلو أنشيلوتة للاستمرار بالنتائج الايجابية وتحقيق اللقب الثالث على التوالي ومن جانب أخر يحاول فياريال تقديم الأفضل ليستطيع المحافظة على تربيبة فى الليجا وبالطبع محاولة تعديل مركزة على حساب الريال.

تشكيل ريال مدريد لمواجهة فياريال

يتولى حراسة المرمى : كورتوا
وفي خط الدفاع: ‏ميندي - ألابا - روديغر - ميليتاو
ويتمركز بخط الوسط: ‏كروس - تشواميني - مودريتش
ويقود : ‏فينيسيوس - بنزيما - فالفيردي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفياريال

تُبث مباراة ليفربول وفياريال على مجموعة كبيرة من القنوات أبرزها بين سبورت ويتلولى التعليق الصوتي على مباراة ريال مدريد وفياريال الرياضى حفيظ دراجى، ويمكن ضبط القناة من خلال:

  • القمر: نايل سات.

  • تردد القناة: 11013.

  • معامل الاستقطاب: أفقي.

  • معدل الترميز: 27500.

  • معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#ريال مدريد #فياريال #الدوري الأسباني

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