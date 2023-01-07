الأرصاد تتحدث عن تفاصيل الحالة الجوية خلال هذا الأسبوع

رام الله-غزة/ محمد حجازي:

قال مدير عام الأرصاد الجوية الفلسطينية يوسف أبو أسعد، إن الأراضي الفلسطينية لن تشهد منخفضات جوية حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف أبو أسعد، خلال حديثه لـ"فلسطين أون لاين"، اليوم السبت، أن بعض المناطق في الأراضي الفلسطينية تشهد أمطار متفرقة ستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

ولفت إلى أن فلسطين على موعد قريب مع منخفض جوي بداية الأسبوع القادم بمشيئة الله تعالى.

وعن تفاصيل الحالة الجوية حتى نهاية الأسبوع الجاري قال أبو أسعد، إن الفرصة تبقى مهيئة لسقوط أمطار خفيفة محلية ومتفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية إلى غربية إلى شمالية غربية.

وغدًا الأحد، ترتفع درجات الحرارة قليلاً مع فرصة ضعيفة لسقوط زخات من الأمطار على بعض المناطق.

ويوم الاثنين ستتأثر البلاد بحالة من عدم الاستقرار الجوي، حيث تنخفض درجات الحرارة وسقوط زخات ضعيفة من الأمطار على بعض المناطق، خاصًة ساعات الظهيرة.

أما عن يوم الثلاثاء فقال أبو أسعد، أننا سنشهد ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الفرصة مهيئة لسقوط أمطار محلية.