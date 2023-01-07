فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

محكمة الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري للقيادي بحركة حماس حسام حرب

منتدى الإعلاميين يستنكر انحياز إذاعة دويتشه فيله السافر للاحتلال

إصابات كورونا في اليابان تتجاوز 30 مليونًا

"الصحة": الاحتلال يمعن في منع إدخال الأجهزة الطبية لغزة

حمد: الضفة تتقدّم الصفوف وتُقدّم التضحيات ومقاومتها تربك الاحتلال

المنتدى الفلسطيني في بريطانيا يعلن تنظيم "يوم الجاليات العربية"

لليوم الثاني.. الحرارة ما دون 20 درجة تحت الصفر في موسكو

إطلاق نار على قوات الاحتلال شرق جنين

"الإنعاش الاقتصادي".. مطلب لتخفيف وطأة الفقر والبطالة في قطاع غزة

توقف حركة الملاحة الجوية في مطار بغداد الدولي

محكمة الاحتلال تجدد الاعتقال الإداري للقيادي بحركة حماس حسام حرب

07 يناير 2023 . الساعة 14:05 بتوقيت القدس
...
القيادي في حركة حماس حسام حرب

جددت محكمة الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، الاعتقال الإداري بحق القيادي في حركة المقاومة الإسلامية حماس حسام حرب "أبو حسان"، وذلك لمدة 4 شهور للمرة الرابعة على التوالي.

والقيادي حرب من قرية اسكاكا بمحافظة سلفيت، وأمضى ما يزيد عن 15 عاماً في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

واعتقلت قوات الاحتلال الأسير حرب بتاريخ 20/10/2021 ضمن حملة اعتقالات استهدفت العديد من أفراد عائلته، وحولته بعد أسبوع للاعتقال الإداري لمدة 6 شهور.

ويعد حرب من رجالات الإصلاح في محافظة سلفيت، وشخصية اعتبارية، ولا تكاد تمر سنة إلا ويتعرض خلالها للاعتقال.

وعانى حرب وعائلته من الاعتقالات السياسية بالضفة، حيث اعتقل وأبناؤه لدى أمن السلطة عدة مرات.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#حركة حماس #اعتقال سياسي #الاحتلال الإسرائيلي #الضفة الغربية #حسام حرب

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة