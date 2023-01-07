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إصابات كورونا في اليابان تتجاوز 30 مليونًا

07 يناير 2023 . الساعة 13:28 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

أعلنت وزارة الصحة والعمل والرفاهية في اليابان عن تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في اليابان، اليوم السبت، عتبة الـ 30 مليونًا منذ بداية الوباء.

وصدرت البيانات الحكومية الجديدة في الوقت الذي تكافح فيه البلاد موجة جديدة من الإصابات، حيث أظهرت البيانات "تسجيل إجمالي 238 ألفاً و654 حالة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع مجموع إصابات كورونا إلى 30.2 مليون حالة".

كما سجّلت البلاد 463 حالة وفاة جديدة، ما رفع عدد الوفيات إلى 59 ألفاً و415 حالة.

وأعلنت اليابان عن فرض قيود جديدة على المسافرين من الصين، منها إبراز اختبارات كورونا السلبية لجميع الركاب اعتبارًا من يوم غد الأحد.

المصدر / وكالات
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#الصين #اصابات #اليابان #كورونا

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